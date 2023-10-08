https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-هيئة-الأركان-الإيراني-بعد-طوفان-الأقصى-كابوس-انهيار-الكيان-الصهيوني-أصبح-حقيقة-1081784755.html

رئيس هيئة الأركان الإيراني بعد "طوفان الأقصى": كابوس انهيار الكيان الصهيوني أصبح حقيقة

رئيس هيئة الأركان الإيراني بعد "طوفان الأقصى": كابوس انهيار الكيان الصهيوني أصبح حقيقة

وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، اليوم الأحد، التحية إلى قوى ‏المقاومة الفلسطينية، على ضربتها العسكرية "طوفان الأقصى"، مؤكدا... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال في رسالة إن "العملية الهجينة التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مواقع الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح، كشفت مرة أخرى الزيف والجوف في قوة نظام الاحتلال الإسرائيلي"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأشار باقري إلى أن "الأمة الفلسطينية التي تعاني من القسوة المفروضة منذ عقود، اكتسبت الآن قوة عظيمة، باعتمادها على جيلها الشاب المتحمس والدين الإسلامي، لدرجة أنها أذهلت المحللين العسكريين والاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم".وأكد اللواء باقري أن" أسلحة الدفاع عن فلسطين، إلى جانب الروح المعنوية العالية، ولّدت قوة هائلة لدرجة أنها سحقت النظام الصهيوني مثل الطوفان المدمر"، معتبرا عملية "طوفان الأقصى" ناتجة عن "الغضب المقدس" الذي أثاره العدو الصهيوني بين الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني المظلوم".وأعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في رسالته، عن ثقته في أن "القوات الفلسطينية الشابة ستحرر المسجد الأقصى قريبا من الاحتلال الصهيوني". وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلن في وقت سابق من الأمس، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231008/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-عملية-طوفان-الأقصى-تنذر-بالتدمير-الوشيك-لإسرائيل-1081781049.html

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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي