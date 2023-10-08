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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-لا-يمكن-لأي-دولة-في-الناتو-الصمود-أمام-روسيا-أكثر-من-أسبوع-1081800615.html
ضابط أمريكي: لا يمكن لأي دولة في "الناتو" الصمود أمام روسيا أكثر من أسبوع
ضابط أمريكي: لا يمكن لأي دولة في "الناتو" الصمود أمام روسيا أكثر من أسبوع
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن "الناتو" سيتعرض لهزيمة ساحقة خلال وقت قصير جدا في حال حدوث اشتباك مع روسيا. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T16:00+0000
2023-10-08T16:00+0000
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على موقع "يوتيوب": "في الجيش الأمريكي، كل شيء مبني على تبادل تدفق هائل من المعلومات".وأضاف: "للقيام بذلك نحتاج إلى طائرات تنقل الاتصالات، ويجب أن يعمل كل شيء بشكل مثالي. إذا واجهنا خصمًا مثل روسيا، فلن ينجح شيء. سوف يقومون بالتشويش على كافة الاتصالات".وأشار ريتر إلى أنه "مع مثل هذا التطور للأحداث، سيفقد جيش الناتو كل قدرته على الهجوم بسبب نقص التواصل وعدم القدرة على برمجة المعدات".وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بانتظام إلى التخلي عن المهام القتالية والعودة إلى القاعدة بسبب تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الالكترونيات الخاصة بهم، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: لا يمكن لأي دولة في "الناتو" الصمود أمام روسيا أكثر من أسبوع

16:00 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن "الناتو" سيتعرض لهزيمة ساحقة خلال وقت قصير جدا في حال حدوث اشتباك مع روسيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على موقع "يوتيوب": "في الجيش الأمريكي، كل شيء مبني على تبادل تدفق هائل من المعلومات".

وتابع: "يعمل قادة فصائلنا على الخطوط الأمامية باستخدام جهاز كمبيوتر محمول. في أثناء المعارك، تكون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مفتوحة، ويرسلون تقاريرهم إلى قادتهم، الذين بدورهم يحيلونها إلى مجموعات من الأشخاص، يجلسون في مكان ما ويديرون كل شيء".

وأضاف: "للقيام بذلك نحتاج إلى طائرات تنقل الاتصالات، ويجب أن يعمل كل شيء بشكل مثالي. إذا واجهنا خصمًا مثل روسيا، فلن ينجح شيء. سوف يقومون بالتشويش على كافة الاتصالات".
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وأشار ريتر إلى أنه "مع مثل هذا التطور للأحداث، سيفقد جيش الناتو كل قدرته على الهجوم بسبب نقص التواصل وعدم القدرة على برمجة المعدات".

وختم ريتر: "سنخسر ما بين خمسة إلى ستة آلاف جندي يوميًا. هذا هو كل ما يمكن للجيش الأمريكي القيام به، ونحن الأفضل في حلف شمال الأطلسي. لا يوجد جيش واحد لدولة عضو في الناتو يمكن أن يصمد أكثر من أسبوع في مواجهة روسيا".

وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بانتظام إلى التخلي عن المهام القتالية والعودة إلى القاعدة بسبب تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الالكترونيات الخاصة بهم، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
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