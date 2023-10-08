https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-لا-يمكن-لأي-دولة-في-الناتو-الصمود-أمام-روسيا-أكثر-من-أسبوع-1081800615.html

ضابط أمريكي: لا يمكن لأي دولة في "الناتو" الصمود أمام روسيا أكثر من أسبوع

ضابط أمريكي: لا يمكن لأي دولة في "الناتو" الصمود أمام روسيا أكثر من أسبوع

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن "الناتو" سيتعرض لهزيمة ساحقة خلال وقت قصير جدا في حال حدوث اشتباك مع روسيا. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T16:00+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على موقع "يوتيوب": "في الجيش الأمريكي، كل شيء مبني على تبادل تدفق هائل من المعلومات".وأضاف: "للقيام بذلك نحتاج إلى طائرات تنقل الاتصالات، ويجب أن يعمل كل شيء بشكل مثالي. إذا واجهنا خصمًا مثل روسيا، فلن ينجح شيء. سوف يقومون بالتشويش على كافة الاتصالات".وأشار ريتر إلى أنه "مع مثل هذا التطور للأحداث، سيفقد جيش الناتو كل قدرته على الهجوم بسبب نقص التواصل وعدم القدرة على برمجة المعدات".وأثبتت أنظمة الحرب الإلكترونية فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة، إذ تضطر الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بانتظام إلى التخلي عن المهام القتالية والعودة إلى القاعدة بسبب تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، التي تقوم بإيقاف تشغيل الالكترونيات الخاصة بهم، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".

https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-ألماني-البيت-الأبيض-قد-يضغط-على-زيلينسكي-من-أجل-التوصل-إلى-تسوية--1081798059.html

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