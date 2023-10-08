عربي
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-هجوم-معاكس-قد-ينفذه-الجيش-الروسي-1081794487.html
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن محاولات اختراق الدفاعات الروسية يمكن أن ترهق القوات المسلحة الأوكرانية،... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:56+0000
2023-10-08T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وقال ويلكرسون: "إذا نجحت روسيا في استنزاف أوكرانيا، وهذا أمر ممكن تماما، فسيؤدي ذلك إلى شن هجوم مضاد من قبلها، سيتم خلاله تحرير مناطق كبيرة".وفي مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، أعرب ويلكرسون عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية تدمر نفسها، وتحاول اختراق الخطوط الدفاعية الروسية".وأشار ويلكرسون إلى أن "الوضع لن يصبح أسهل بالنسبة لكييف، حيث أن تدفق المساعدات العسكرية الغربية سوف يتوقف تدريجيا".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي

12:56 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 08.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن محاولات اختراق الدفاعات الروسية يمكن أن ترهق القوات المسلحة الأوكرانية، ومن ثم ستواصل روسيا تحرير المناطق الأوكرانية.
وقال ويلكرسون: "إذا نجحت روسيا في استنزاف أوكرانيا، وهذا أمر ممكن تماما، فسيؤدي ذلك إلى شن هجوم مضاد من قبلها، سيتم خلاله تحرير مناطق كبيرة".
وفي مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، أعرب ويلكرسون عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية تدمر نفسها، وتحاول اختراق الخطوط الدفاعية الروسية".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
11:53 GMT
وأشار ويلكرسون إلى أن "الوضع لن يصبح أسهل بالنسبة لكييف، حيث أن تدفق المساعدات العسكرية الغربية سوف يتوقف تدريجيا".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو12:40 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала