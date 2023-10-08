https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-هجوم-معاكس-قد-ينفذه-الجيش-الروسي-1081794487.html
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن محاولات اختراق الدفاعات الروسية يمكن أن ترهق القوات المسلحة الأوكرانية،... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:56+0000
2023-10-08T12:56+0000
2023-10-08T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ويلكرسون: "إذا نجحت روسيا في استنزاف أوكرانيا، وهذا أمر ممكن تماما، فسيؤدي ذلك إلى شن هجوم مضاد من قبلها، سيتم خلاله تحرير مناطق كبيرة".وفي مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، أعرب ويلكرسون عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية تدمر نفسها، وتحاول اختراق الخطوط الدفاعية الروسية".وأشار ويلكرسون إلى أن "الوضع لن يصبح أسهل بالنسبة لكييف، حيث أن تدفق المساعدات العسكرية الغربية سوف يتوقف تدريجيا".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
12:56 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن محاولات اختراق الدفاعات الروسية يمكن أن ترهق القوات المسلحة الأوكرانية، ومن ثم ستواصل روسيا تحرير المناطق الأوكرانية.
وقال ويلكرسون: "إذا نجحت روسيا في استنزاف أوكرانيا، وهذا أمر ممكن تماما، فسيؤدي ذلك إلى شن هجوم مضاد من قبلها، سيتم خلاله تحرير مناطق كبيرة".
وفي مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب"، أعرب ويلكرسون عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية تدمر نفسها، وتحاول اختراق الخطوط الدفاعية الروسية".
وأشار ويلكرسون إلى أن "الوضع لن يصبح أسهل بالنسبة لكييف، حيث أن تدفق المساعدات العسكرية الغربية سوف يتوقف تدريجيا".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".