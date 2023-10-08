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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/طائرة-مسيرة-روسية-تلحق-بجندي-أوكراني-إلى-داخل-مخبأه-وتدمره-فيديو--1081781506.html
طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو
طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو
تتبعت طائرة مسيرة روسية، حركة جندي أوكراني متواجد في خندقه ولحقته إلى المكان الذي اختبأ فيه ودمرته. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:13+0000
2023-10-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت مسيرة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، بتدمير مخبأ للجنود الأوكرانيين، كان متواجدا في نهاية أحد الخنادق على محور جنوب دونيتسك.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس السبت، أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-قلق-في-البيت-الأبيض-من-خطوة-حاسمة-يتخذها-الرئيس-الجديد-لمجلس-النواب-الأمريكي-1081779321.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو

08:13 GMT 08.10.2023
© Sputnikجندي أوكراني يحاول الاختباء بعد مشاهدة مسيرة روسية
جندي أوكراني يحاول الاختباء بعد مشاهدة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik
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تتبعت طائرة مسيرة روسية، حركة جندي أوكراني متواجد في خندقه ولحقته إلى المكان الذي اختبأ فيه ودمرته.
وقامت مسيرة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، بتدمير مخبأ للجنود الأوكرانيين، كان متواجدا في نهاية أحد الخنادق على محور جنوب دونيتسك.

وتظهر المشاهد لحظة قيام المسيرة الانتحارية الروسية، بتتبع حركة الجندي واللحاق به إلى داخل المخبأ، حيث فجرت المكان بمن فيه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس السبت، أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
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06:40 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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