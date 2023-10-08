https://sputnikarabic.ae/20231008/طائرة-مسيرة-روسية-تلحق-بجندي-أوكراني-إلى-داخل-مخبأه-وتدمره-فيديو--1081781506.html
طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو
طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو
تتبعت طائرة مسيرة روسية، حركة جندي أوكراني متواجد في خندقه ولحقته إلى المكان الذي اختبأ فيه ودمرته. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:13+0000
2023-10-08T08:13+0000
2023-10-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت مسيرة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، بتدمير مخبأ للجنود الأوكرانيين، كان متواجدا في نهاية أحد الخنادق على محور جنوب دونيتسك.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس السبت، أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-قلق-في-البيت-الأبيض-من-خطوة-حاسمة-يتخذها-الرئيس-الجديد-لمجلس-النواب-الأمريكي-1081779321.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تلحق بجندي أوكراني إلى داخل مخبأه وتدمره... فيديو
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تتبعت طائرة مسيرة روسية، حركة جندي أوكراني متواجد في خندقه ولحقته إلى المكان الذي اختبأ فيه ودمرته.
وقامت مسيرة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، بتدمير مخبأ للجنود الأوكرانيين، كان متواجدا في نهاية أحد الخنادق على محور جنوب دونيتسك.
وتظهر المشاهد لحظة قيام المسيرة الانتحارية الروسية، بتتبع حركة الجندي واللحاق به إلى داخل المخبأ، حيث فجرت المكان بمن فيه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس السبت، أن القوات الروسية استهدفت نقطة التحكم في اللواء "95" المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مستودعات أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في قرية دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.