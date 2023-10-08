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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/قذيفة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-خلال-تحركها-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1081795133.html
قذيفة روسية تدمر دبابة أوكرانية خلال تحركها على محور زابوروجيه... فيديو
قذيفة روسية تدمر دبابة أوكرانية خلال تحركها على محور زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير دبابة عسكرية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T13:17+0000
2023-10-08T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات المدفعية الروسية أصابت المركبة الأوكرانية إصابة دقيقة.وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف الدبابة العسكرية الأوكرانية في أثناء تحركها بسرعة عالية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديومسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

قذيفة روسية تدمر دبابة أوكرانية خلال تحركها على محور زابوروجيه... فيديو

13:17 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 08.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير دبابة عسكرية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات المدفعية الروسية أصابت المركبة الأوكرانية إصابة دقيقة.
وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف الدبابة العسكرية الأوكرانية في أثناء تحركها بسرعة عالية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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