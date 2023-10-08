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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231008/كحدوث-فيضان-إسرائيل-تستيقظ-على-مشاهد-كارثية-فيديو--1081780740.html
كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو
كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو
تداول نشطاء إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر آثار المعارك الضارية، التي جرت بين "كتائب القسام" والقوات الإسرائيلية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T07:44+0000
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وتظهر المشاهد المتداولة عددا هائلا من السيارات المدمرة، في حالة تشبه حدوث "فيضان" في المنطقة جر هذه السيارات التي انتشرت على جانبي الطريق، إذ قال بعض المراقبين إن المشاهد قرب قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.وتمتد السيارات المحترقة على طول الطريق، حيث صعدت من بعضها الأدخنة والنيران، من دون رصد وجود قتلى على الطريق.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو

07:44 GMT 08.10.2023
© Photoمشاهد لسيارات معطوبة ومحترقة في أحد الطرقات بمنطقة غلاف غزة
مشاهد لسيارات معطوبة ومحترقة في أحد الطرقات بمنطقة غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Photo
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تداول نشطاء إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر آثار المعارك الضارية، التي جرت بين "كتائب القسام" والقوات الإسرائيلية.
وتظهر المشاهد المتداولة عددا هائلا من السيارات المدمرة، في حالة تشبه حدوث "فيضان" في المنطقة جر هذه السيارات التي انتشرت على جانبي الطريق، إذ قال بعض المراقبين إن المشاهد قرب قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.
وتمتد السيارات المحترقة على طول الطريق، حيث صعدت من بعضها الأدخنة والنيران، من دون رصد وجود قتلى على الطريق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
06:14 GMT
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
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