https://sputnikarabic.ae/20231008/كحدوث-فيضان-إسرائيل-تستيقظ-على-مشاهد-كارثية-فيديو--1081780740.html
كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو
كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو
تداول نشطاء إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر آثار المعارك الضارية، التي جرت بين "كتائب القسام" والقوات الإسرائيلية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T07:44+0000
2023-10-08T07:44+0000
2023-10-08T07:44+0000
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وتظهر المشاهد المتداولة عددا هائلا من السيارات المدمرة، في حالة تشبه حدوث "فيضان" في المنطقة جر هذه السيارات التي انتشرت على جانبي الطريق، إذ قال بعض المراقبين إن المشاهد قرب قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.وتمتد السيارات المحترقة على طول الطريق، حيث صعدت من بعضها الأدخنة والنيران، من دون رصد وجود قتلى على الطريق.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو
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تداول نشطاء إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر آثار المعارك الضارية، التي جرت بين "كتائب القسام" والقوات الإسرائيلية.
وتظهر المشاهد المتداولة عددا هائلا من السيارات المدمرة، في حالة تشبه حدوث "فيضان" في المنطقة جر هذه السيارات التي انتشرت على جانبي الطريق، إذ قال بعض المراقبين إن المشاهد قرب قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.
وتمتد السيارات المحترقة على طول الطريق، حيث صعدت من بعضها الأدخنة والنيران، من دون رصد وجود قتلى على الطريق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية
في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.