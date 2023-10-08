https://sputnikarabic.ae/20231008/محلل-سياسي-روسيا-قطب-كبير-والعراق-يسعى-لتغيير-البوصلة-باتجاهها-والتحرر-من-الهيمنة-الأميركية-1081785254.html
محلل سياسي: روسيا قطب كبير والعراق يسعى لتغيير البوصلة باتجاهها والتحرر من الهيمنة الأمريكية
محلل سياسي: روسيا قطب كبير والعراق يسعى لتغيير البوصلة باتجاهها والتحرر من الهيمنة الأمريكية
صرّح المحلل السياسي العراقي أحمد المياحي، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى موسكو تندرج في خانة سعي العراق إلى التحرر من... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:16+0000
2023-10-08T10:16+0000
2023-10-08T10:16+0000
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وقال المياحي لـ"سبوتنيك": "لا بد من تغيير مسار البوصلة باتجاه روسيا، التي تُعتبر اليوم قطبا كبيرا وأساسيا في العالم".وأضاف: "هناك محاولة كبيرة من قبل روسيا، لإعادة التوازن الدولي ومن المهم أن يكون للعراق دور وموقف لفك هذه الهيمنة الأمريكية، خصوصا أن العراق ممنوع من استيراد الأسلحة من باقي الدول".وأشار المياحي إلى أن "كل هذه المواضيع مدرجة على أجندة السوداني لبحثها مع الجانب الروسي، بغية التخفيف من الضغوط الأمريكية على المستوى الاقتصادي أيضا كما الاجتماعي لناحية تطوير التعاون السياحي بين العراق وروسيا".ومن ضمن الملفات المطروحة للبحث خلال زيارة السوداني لموسكو، قال المياحي: "العراق يحتاج للاستعانة بالشركات الروسية من أجل تنفيذ السكك الحديدة الكهربائية لمشروع طريق التنمية، الذي سيربطه بميناء "الفاو" في تركيا".لافتا إلى أن "هذا الطريق يمتد لنحو ألف ومئتي كيلومتر وهو طريق بري وطريق سككي". وتحدث المياحي عن رؤية جديدة لدى العراق باستخلاص الغاز من النفط كحل لأزمة عدم كفاية الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، إذ قال: "يمكن التعاون مع شركات روسية في هذا المجال".
https://sputnikarabic.ae/20231006/الكرملين-بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-قريبا-في-موسكو-1081714874.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, العراق, روسيا, العالم العربي
حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, العراق, روسيا, العالم العربي
محلل سياسي: روسيا قطب كبير والعراق يسعى لتغيير البوصلة باتجاهها والتحرر من الهيمنة الأمريكية
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حصري
صرّح المحلل السياسي العراقي أحمد المياحي، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى موسكو تندرج في خانة سعي العراق إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية.
وقال المياحي لـ"سبوتنيك": "لا بد من تغيير مسار البوصلة باتجاه روسيا، التي تُعتبر اليوم قطبا كبيرا وأساسيا في العالم".
وأضاف: "هناك محاولة كبيرة من قبل روسيا، لإعادة التوازن الدولي ومن المهم أن يكون للعراق دور وموقف لفك هذه الهيمنة الأمريكية، خصوصا أن العراق ممنوع من استيراد الأسلحة من باقي الدول".
وأشار المياحي إلى أن "كل هذه المواضيع مدرجة على أجندة السوداني لبحثها مع الجانب الروسي، بغية التخفيف من الضغوط الأمريكية على المستوى الاقتصادي أيضا كما الاجتماعي لناحية تطوير التعاون السياحي بين العراق وروسيا".
ومن ضمن الملفات المطروحة للبحث خلال زيارة السوداني لموسكو، قال المياحي: "العراق يحتاج للاستعانة بالشركات الروسية من أجل تنفيذ السكك الحديدة الكهربائية لمشروع طريق التنمية، الذي سيربطه بميناء "الفاو" في تركيا".
لافتا إلى أن "هذا الطريق يمتد لنحو ألف ومئتي كيلومتر وهو طريق بري وطريق سككي". وتحدث المياحي عن رؤية جديدة لدى العراق باستخلاص الغاز من النفط كحل لأزمة عدم كفاية الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، إذ قال: "يمكن التعاون مع شركات روسية في هذا المجال".