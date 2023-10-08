عربي
إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مروحية-كا-52-الروسية-تدمر-مركبة-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو---1081782775.html
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:45+0000
2023-10-08T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/30/1022943045_0:85:2418:1445_1920x0_80_0_0_31fc29fabc03f5a0b11cc383b0c462ca.jpg
وتظهر المشاهد، لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي متموهة داخل الغابات.وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير المركبة على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102294/30/1022943045_189:0:2228:1529_1920x0_80_0_0_d4ae97ad350b701fb98b6bfa2cb108dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري
نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري

مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو

08:45 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52
 الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه.
وتظهر المشاهد، لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي متموهة داخل الغابات.
وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير المركبة على محور زابوروجيه.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
أمس, 11:50 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:00 GMTاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала