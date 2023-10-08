https://sputnikarabic.ae/20231008/مروحية-كا-52-الروسية-تدمر-مركبة-أوكرانية-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-فيديو---1081782775.html
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:45+0000
2023-10-08T08:45+0000
2023-10-08T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد، لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي متموهة داخل الغابات.وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير المركبة على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري
نادي الفيديو, روسيا, رصد عسكري
مروحية "كا-52" الروسية تدمر مركبة أوكرانية على بعد عشرات الكيلومترات... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه زابوروجيه.
وتظهر المشاهد، لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52"، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي متموهة داخل الغابات.
وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير المركبة على محور زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.