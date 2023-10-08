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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مسؤول-أوكراني-يتحدث-عن-انهيار-وشيك-وكارثي-1081784320.html
مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي
مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات المالية والعسكرية مؤقتا لكييف سيقود أوكرانيا إلى انهيار... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T09:58+0000
2023-10-08T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب":"لقد ذكروا بوضوح (في الولايات المتحدة) أن الحد الأقصى لمبلغ الأموال المخصصة للأسلحة ودعم الميزانية، كما يقولون، هو لمدة شهرين... دعنا نقول أكتوبر – نوفمبر".وأشار سوسكين أيضا إلى أنه بدون الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من البقاء.وأضاف: "أنت وأنا لدينا وضع كارثي فعليا، كارثي تماما. أي أن أوكرانيا لن يكون لديها أسلحة أو أموال".وقع بايدن على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يستبعد-انتصار-أوكرانيا-بسبب-إفلاسها-1081620861.html
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روسيا, العالم

مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي

09:58 GMT 08.10.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات المالية والعسكرية مؤقتا لكييف سيقود أوكرانيا إلى انهيار وشيك.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب":"لقد ذكروا بوضوح (في الولايات المتحدة) أن الحد الأقصى لمبلغ الأموال المخصصة للأسلحة ودعم الميزانية، كما يقولون، هو لمدة شهرين... دعنا نقول أكتوبر – نوفمبر".

وأضاف: "لا يوجد مال لشهر ديسمبر وما بعده، يحتاج هؤلاء المهرجون (الحكومة الأوكرانية) إلى تعلم هذه البديهية، وعلى الناس أن يتعلموها. لا يوجد مال ولن يكون هناك أبداً".

وأشار سوسكين أيضا إلى أنه بدون الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من البقاء.
وأضاف: "أنت وأنا لدينا وضع كارثي فعليا، كارثي تماما. أي أن أوكرانيا لن يكون لديها أسلحة أو أموال".
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يستبعد انتصار أوكرانيا بسبب "إفلاسها"
3 أكتوبر, 11:55 GMT
وقع بايدن على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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