https://sputnikarabic.ae/20231008/مسؤول-أوكراني-يتحدث-عن-انهيار-وشيك-وكارثي-1081784320.html
مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي
مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات المالية والعسكرية مؤقتا لكييف سيقود أوكرانيا إلى انهيار... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T09:58+0000
2023-10-08T09:58+0000
2023-10-08T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب":"لقد ذكروا بوضوح (في الولايات المتحدة) أن الحد الأقصى لمبلغ الأموال المخصصة للأسلحة ودعم الميزانية، كما يقولون، هو لمدة شهرين... دعنا نقول أكتوبر – نوفمبر".وأشار سوسكين أيضا إلى أنه بدون الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من البقاء.وأضاف: "أنت وأنا لدينا وضع كارثي فعليا، كارثي تماما. أي أن أوكرانيا لن يكون لديها أسلحة أو أموال".وقع بايدن على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231003/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يستبعد-انتصار-أوكرانيا-بسبب-إفلاسها-1081620861.html
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روسيا, العالم
مسؤول أوكراني يتحدث عن انهيار وشيك وكارثي
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات المالية والعسكرية مؤقتا لكييف سيقود أوكرانيا إلى انهيار وشيك.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب":"لقد ذكروا بوضوح (في الولايات المتحدة) أن الحد الأقصى لمبلغ الأموال المخصصة للأسلحة ودعم الميزانية، كما يقولون، هو لمدة شهرين... دعنا نقول أكتوبر – نوفمبر".
وأضاف: "لا يوجد مال لشهر ديسمبر وما بعده، يحتاج هؤلاء المهرجون (الحكومة الأوكرانية) إلى تعلم هذه البديهية، وعلى الناس أن يتعلموها. لا يوجد مال ولن يكون هناك أبداً".
وأشار سوسكين أيضا إلى أنه بدون الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من البقاء.
وأضاف: "أنت وأنا لدينا وضع كارثي فعليا، كارثي تماما. أي أن أوكرانيا لن يكون لديها أسلحة أو أموال".
وقع بايدن على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.