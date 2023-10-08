https://sputnikarabic.ae/20231008/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-عملية-طوفان-الأقصى-تنذر-بالتدمير-الوشيك-لإسرائيل-1081781049.html

مستشار المرشد الأعلى الإيراني: عملية "طوفان الأقصى" تنذر بالتدمير الوشيك لإسرائيل

مستشار المرشد الأعلى الإيراني: عملية "طوفان الأقصى" تنذر بالتدمير الوشيك لإسرائيل

بعث مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ‏الفلسطينية، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T07:56+0000

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وقال ولايتي وهو الأمين العام لمنتدى "الصحوة الإسلامية العالمي"، في نص رسالته: "إن الصور المنشورة لعملية المقاومة الإسلامية الفلسطينية ضد النظام الصهيوني المجرم، والتي كسرت تحصيناته وهيمنته، هي نصر عظيم أثار الرعب ودهشة الأعداء وفرحة المسلمين وسعادتهم في جميع أنحاء العالم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار ولايتي إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" التي تأتي ردا على جرائم النظام الصهيوني المستمرة في الأراضي المحتلة، ستؤدي بالتأكيد إلى تغيير جذري في ميزان القوى في فلسطين المحتلة، وستضع النظام الصهيوني في موقف أكثر ضعفا، إن هذه العملية المنتصرة ستسهل وتسرع بالتأكيد انهيار النظام الصهيوني، وتنذر بالتدمير الوشيك له".وختم مستشار المرشد الأعلى الإيراني رسالته، بالقول: "أهنئكم بهذا النصر الاستراتيجي الكبير، الذي يعتبر بمثابة إنذار جدي لكل المتنازلين في المنطقة، ونعتقد أن الانتصارات المتزايدة ستستمر حتى القضاء على هذا النظام المجرم".وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلن في وقت سابق من الأمس، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي