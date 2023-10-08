عربي
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231008/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يطردون-الطلاب-ويحولون-المدارس-لمقرات-عسكرية-شرقي-سوريا-1081801214.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يطردون الطلاب ويحولون المدارس لمقرات عسكرية شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يطردون الطلاب ويحولون المدارس لمقرات عسكرية شرقي سوريا
قام مسلحون موالون للجيش الأمريكي، بطرد طلاب المدارس في عدد من بلدات الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتمركزوا فيها إيذانا بتحويلها إلى مقرات عسكرية ونقاط تمركز... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T16:48+0000
2023-10-08T16:48+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065952653_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c9df9b7ce2428346e45aa953a14d5697.jpg
وبحسب مصادر محلية تحدثت لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، فإن مجموعة مسلحة موالية للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد"، قامت بإغلاق جميع مدارس بلدة الشنان شرقي ديرالزور بعد طرد الطلاب والكوادر التدريسية وتهديدهم بالاعتقال.وأوضحت المصادر أن المسلحين قاموا باعتقال أحد المدرسين ويدعى "إبراهيم العايش"، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وذلك بعدما رفض الخروج من المدرسة، محذرا من أن تلاميذ المنطقة سيواجهون مصيرا مجهولا دون إتمام تعليمهم.وفي السياق نفسه، قام مسلحون موالون للجيش الأمريكي بإطلاق الرصاص الحي لتفريق مظاهرة قام بها طلاب وأهالي بلدتي "أبو حمام" و"غرانيج" أمام إحدى المدارس التي حولها المسلحون الموالون لقوات الاحتلال الأمريكي إلى مقر قيادة عسكري لهم في الريف الشرقي لدير الزور.وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، واقعا تعليميا مترديا بسبب ضعف الكوادر التدريسية ورفض الأهالي المتكرر للمناهج التي تفرضها "قسد" والاعتماد على مناهج صادرة من منظمة "اليونيسيف".وتأتي خطوة مليشيا "قسد" بالاستيلاء على المدارس في البلدات الواقعة تحت سيطرتها في ريف دير الزور، وتحويلها لمقرات وثكنات عسكرية بعد المعارك الأخيرة التي خاضتها ضد أبناء العشائر العربية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-آخرين-إثر-هجوم-صاروخي-استهدف-أحياء-في-مدينة-اللاذقية-السورية-1081759981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065952653_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_7d368c2e6dca391503cab07bc4c4d9ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مسلحون موالون للجيش الأمريكي يطردون الطلاب ويحولون المدارس لمقرات عسكرية شرقي سوريا

16:48 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون حي عربي شرقي سوريا
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون حي عربي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قام مسلحون موالون للجيش الأمريكي، بطرد طلاب المدارس في عدد من بلدات الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتمركزوا فيها إيذانا بتحويلها إلى مقرات عسكرية ونقاط تمركز قواتهم بعد الاقتتال مع أبناء العشائر العربية في المنطقة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، فإن مجموعة مسلحة موالية للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد"، قامت بإغلاق جميع مدارس بلدة الشنان شرقي ديرالزور بعد طرد الطلاب والكوادر التدريسية وتهديدهم بالاعتقال.

وأكدت المصادر أن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قاموا بتحويل المدرسة إلى ثكنات عسكرية.

وأوضحت المصادر أن المسلحين قاموا باعتقال أحد المدرسين ويدعى "إبراهيم العايش"، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وذلك بعدما رفض الخروج من المدرسة، محذرا من أن تلاميذ المنطقة سيواجهون مصيرا مجهولا دون إتمام تعليمهم.
مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم صاروخي استهدف أحياء مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف أحياء في ريف محافظة اللاذقية السورية
أمس, 14:53 GMT
وفي السياق نفسه، قام مسلحون موالون للجيش الأمريكي بإطلاق الرصاص الحي لتفريق مظاهرة قام بها طلاب وأهالي بلدتي "أبو حمام" و"غرانيج" أمام إحدى المدارس التي حولها المسلحون الموالون لقوات الاحتلال الأمريكي إلى مقر قيادة عسكري لهم في الريف الشرقي لدير الزور.

وأضافت المصادر أن الأهالي والطلاب تجمهروا أمام المدرسة المخصصة للبنات، وطالبوا بإفراغها من المسلحين ليستطيع الطلاب متابعة دراستهم، قبل أن يبدأ المسلحون بإطلاق الرصاص لتفريقهم.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، واقعا تعليميا مترديا بسبب ضعف الكوادر التدريسية ورفض الأهالي المتكرر للمناهج التي تفرضها "قسد" والاعتماد على مناهج صادرة من منظمة "اليونيسيف".
وتأتي خطوة مليشيا "قسد" بالاستيلاء على المدارس في البلدات الواقعة تحت سيطرتها في ريف دير الزور، وتحويلها لمقرات وثكنات عسكرية بعد المعارك الأخيرة التي خاضتها ضد أبناء العشائر العربية في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو15:11 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала