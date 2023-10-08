https://sputnikarabic.ae/20231008/مشاهد-توثق-اكتظاظ-ونزوح-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-فيديو--1081785147.html

مشاهد توثق اكتظاظ ونزوح في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو

مشاهد توثق اكتظاظ ونزوح في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، مشاهد لحدوث حالة اكتظاظ كبير في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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وتظهر المشاهد طوابير طويلة من المسافرين الذين وقفوا بانتظار السفر حاملين معهم حقائبهم، على خلفية التوتر الكبير الذي تشهده البلاد.وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، أمس السبت، مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، حيث سمعت أصوات أجهزة الإنذار.ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت.وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 350 قتيلا، منذ بداية العملية التي أطلق عليها فلسطينيا اسم "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها حركة "حماس"، فيما أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية".كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قد ذكر في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه "لم يتم بعد السيطرة الكاملة على الوضع في البلاد".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى". شاهد أيضا: كحدوث "فيضان"... إسرائيل تستيقظ على مشاهد كارثية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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