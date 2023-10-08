https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-أكثر-من-700-إسرائيلي-منذ-انطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-1081806538.html
مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"
مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة حماس هجومها واسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T23:32+0000
2023-10-08T23:32+0000
2023-10-08T23:32+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081746415_0:24:1423:824_1920x0_80_0_0_e6dc5f2739050a32168e81f3aa528c23.jpg
وأضاف الجيش الإسرائيلي عب حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن شن هجمات صاروخية استهدفت مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب ومدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.ووفقا لبيان صادر عن كتائب القسام، تم إطلاق عدد من الصواريخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي ردا على الجرائم المستمرة وقصف منازل المدنيين. كما أفادت كتائب القسام بأنها أطلقت أيضا 100 صاروخ باتجاه عسقلان، وتقارير تشير إلى أن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في عسقلان. في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل.في السياق ذاته، أكدت "القسام": "مواصلة معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال"، وصرح المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في كلمة له، إن "الحركة نجحت في أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية واقتيادهم إلى قطاع غزة"، مشيرا أن "المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو".من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم قتل ثلاثة أمريكيين على الأقل في هجمات نفذتها فصائل فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله"، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.
https://sputnikarabic.ae/20231008/الرئيس-الإيراني-يجري-محادثات-مع-زعيم-حركة-الجهاد-الإسلامي-1081806387.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/الأسد-يناقش-مع-محمد-بن-زايد-التطورات-في-الأراضي-الفلسـطينية-والمنطقة-1081805288.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081746415_51:0:1315:948_1920x0_80_0_0_6357f1829562c6ba60ca9d1b2a425764.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة حماس هجومها واسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي عب حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن شن هجمات صاروخية استهدفت مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب ومدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.
ووفقا لبيان صادر عن كتائب القسام، تم إطلاق عدد من الصواريخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي ردا على الجرائم المستمرة وقصف منازل المدنيين.
كما أفادت كتائب القسام بأنها أطلقت أيضا 100 صاروخ باتجاه عسقلان، وتقارير تشير إلى أن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في عسقلان. في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل.
في السياق ذاته، أكدت "القسام": "مواصلة معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال"، وصرح المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في كلمة له، إن "الحركة نجحت في أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية
واقتيادهم إلى قطاع غزة"، مشيرا أن "المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو".
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم قتل ثلاثة أمريكيين على الأقل في هجمات نفذتها فصائل فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله"، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.