https://sputnikarabic.ae/20231008/مكتب-تنسيق-الشؤون-الإنسانية-20-ألف-من-سكان-غزة-فروا-من-منازلهم-بسبب-القصف-الإسرائيلي-1081777729.html

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 20 ألفا من سكان غزة فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 20 ألفا من سكان غزة فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن "ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي". 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T05:15+0000

2023-10-08T05:15+0000

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وجاء في التقرير: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة للـ"أونروا"، بما في ذلك 28 مكان مؤقت، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام"، الجناح العسكري التابع لـ"حماس"، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231007/إطلاق-عشرات-القذائف-على-تل-أبيب-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-خطيرة-بين-صفوف-الإسرائيليين--1081767570.html

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