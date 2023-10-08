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https://sputnikarabic.ae/20231008/مكتب-تنسيق-الشؤون-الإنسانية-20-ألف-من-سكان-غزة-فروا-من-منازلهم-بسبب-القصف-الإسرائيلي-1081777729.html
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 20 ألفا من سكان غزة فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 20 ألفا من سكان غزة فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن "ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي". 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T05:15+0000
2023-10-08T05:15+0000
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وجاء في التقرير: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة للـ"أونروا"، بما في ذلك 28 مكان مؤقت، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام"، الجناح العسكري التابع لـ"حماس"، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231007/إطلاق-عشرات-القذائف-على-تل-أبيب-وأنباء-عن-وقوع-إصابات-خطيرة-بين-صفوف-الإسرائيليين--1081767570.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: 20 ألفا من سكان غزة فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي

05:15 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن "ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي".
وجاء في التقرير: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة للـ"أونروا"، بما في ذلك 28 مكان مؤقت، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
إطلاق عشرات القذائف على تل أبيب وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الإسرائيليين
أمس, 18:20 GMT
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام"، الجناح العسكري التابع لـ"حماس"، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديوأمس, 19:52 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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