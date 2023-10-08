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موسكو.. التصعيد في الصراع العربي - الإسرائيلي سيمثل أولوية في مباحثات لافروف وأبو الغيط
موسكو.. التصعيد في الصراع العربي - الإسرائيلي سيمثل أولوية في مباحثات لافروف وأبو الغيط
صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T14:49+0000
2023-10-08T14:49+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ستجرى يوم الإثنين محادثات بين (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، والأمين العام للجامعة العربية (أحمد أبو الغيط) في موسكو".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أن روسيا تدعو طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.وأكدت "القسام"، أن عناصرها اقتحمت بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وبالتزامن، تستمر حركة حماس بإطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، وصل بعضها إلى مدينة تل أبيب.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط.
https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

موسكو.. التصعيد في الصراع العربي - الإسرائيلي سيمثل أولوية في مباحثات لافروف وأبو الغيط

14:49 GMT 08.10.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المفاوضات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ستجرى غدًا الإثنين في موسكو، وسيناقش الطرفان التصعيد الذي يشهده الصراع العربي الإسرائيلي.
موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ستجرى يوم الإثنين محادثات بين (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، والأمين العام للجامعة العربية (أحمد أبو الغيط) في موسكو".

وأضافت "لدينا جدول أعمال مزدحم، ولكن نظرا للتصعيد الكبير في الصراع العربي الإسرائيلي، سيتم إعطاء هذا الموضوع الأولوية في الاهتمام".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أن روسيا تدعو طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
15:11 GMT

وقد أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأكدت "القسام"، أن عناصرها اقتحمت بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وبالتزامن، تستمر حركة حماس بإطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، وصل بعضها إلى مدينة تل أبيب.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لخفض التصعيد
أمس, 10:53 GMT

وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو15:11 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMT
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