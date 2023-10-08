https://sputnikarabic.ae/20231008/نظام-إس-300-أوكراني-يتحول-إلى-أشلاء-بقذيفة-روسية-فيديو-1081791171.html
نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو
نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو
دمرت قذيفة روسية منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:22+0000
2023-10-08T12:22+0000
2023-10-08T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية، وكيف حولتها إلى شظايا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المضادة للطائرات "إس- 300" التابعة للقوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديومسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو
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دمرت قذيفة روسية منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية.
وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية، وكيف حولتها إلى شظايا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المضادة للطائرات "إس- 300" التابعة للقوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.