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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/نظام-إس-300-أوكراني-يتحول-إلى-أشلاء-بقذيفة-روسية-فيديو-1081791171.html
نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو
نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو
دمرت قذيفة روسية منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:22+0000
2023-10-08T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية، وكيف حولتها إلى شظايا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المضادة للطائرات "إس- 300" التابعة للقوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديومسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا

نظام "إس 300" أوكراني يتحول إلى أشلاء بقذيفة روسية... فيديو

12:22 GMT 08.10.2023
© Sputnikمشاهد للحظة تدمير نظام إس 300 أوكراني بقذيفة روسية
مشاهد للحظة تدمير نظام إس 300 أوكراني بقذيفة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik
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دمرت قذيفة روسية منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية.
وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية، وكيف حولتها إلى شظايا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المضادة للطائرات "إس- 300" التابعة للقوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو
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