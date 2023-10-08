https://sputnikarabic.ae/20231008/هل-يستجيب-القدر-طوفان-الأقصى-يفيض-غضبا-على-إسرائيل-1081792424.html
هل يستجيب القدر... "طوفان الأقصى" يفيض غضبا على إسرائيل
هل يستجيب القدر... "طوفان الأقصى" يفيض غضبا على إسرائيل
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، للرد على ما تقوم به إسرائيل من "اعتداءات وانتهاكات بحق... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:35+0000
2023-10-08T12:35+0000
2023-10-08T12:37+0000
راديو
صدى الحياة
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هل يستجيب القدر... "طوفان الأقصى" يفيض غضبا على إسرائيل
هل يستجيب القدر... "طوفان الأقصى" يفيض غضبا على إسرائيل
على مرّ تاريخ استقلال الدول والشعوب التي استعمرت واضطهدت، كان لابدّ من تضحيات ومقاومة واستمرار ورغبة شعبية بالانتصار وتحرير الأرض واسترجاعها، عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها "كتائب القسام" بآلاف الصواريخ وأمواج من المقاتلين المتدفقين نحو غلاف قطاع غزة، في اندفاع مفاجئ وغير مسبوق عبر البر والبحر والجو. فهل حان الأوان اليوم بعد هذا الطوفان لاستجابة القدر لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي لطالما أراد الحياة بكرامة وحرية؟.حول هذا الموضوع، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأستاذ علي فيصل لبرنامج "صدى الحياة":ومن جهته اعتبر الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، في حديثه لبرنامج "صدى الحياة":وبهذا الصدد، قال أستاذ القضية الفسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
هل يستجيب القدر... "طوفان الأقصى" يفيض غضبا على إسرائيل
12:35 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، للرد على ما تقوم به إسرائيل من "اعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين"، بحسب بيان "كتائب عز الدين القسام".
على مرّ تاريخ استقلال الدول والشعوب التي استعمرت واضطهدت، كان لابدّ من تضحيات ومقاومة واستمرار ورغبة شعبية بالانتصار وتحرير الأرض واسترجاعها، عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها "كتائب القسام" بآلاف الصواريخ وأمواج من المقاتلين المتدفقين نحو غلاف قطاع غزة، في اندفاع مفاجئ وغير مسبوق عبر البر والبحر والجو. فهل حان الأوان اليوم بعد هذا الطوفان لاستجابة القدر لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي لطالما أراد الحياة بكرامة وحرية؟.
حول هذا الموضوع، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأستاذ علي فيصل لبرنامج "صدى الحياة":
"من حق وواجب فصائل المقاومة، أن تدافع عن شعبها وأرضها ومقدساتها، ولن نسمح للاحتلال أن يفرض معادلاته بالقتل والعدوان، وأن يستبيح كل الحرمات دون أن يدفع ثمن هذه الجرائم"، داعيا "جميع المكونات الوطنية السياسية والعسكرية إلى الوفاء لدماء وتضحيات الشهداء، والتعاطي مع ما يحصل في قطاع غزة، باعتباره عدوانا على كل الشعب، ويتوجب على الجميع الصمود ومقاومته بكل الأشكال المتاحة".
ومن جهته اعتبر الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، في حديثه لبرنامج "صدى الحياة":
أن الرسالة التي أراد "حزب الله" إرسالها من خلال قصف المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، هو التأكيد على وحدة الساحات، التي تنطوي على أمرين، أولا، هو أن كل ساحة تقوم بمستلزمات الدفاع عن ذاتها، وبعملياتها بالشكل الذي تراه مناسبا، ثانيا، إذا تعرضت الساحة إلى خطر محدق يهدد وجودها، فهنا تدخل ساحات أخرى، من أجل حماية الساحة المهددة، والبارحة كانت المقاومة هي المبادرة، أما مساء فقد اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قرارا بحرب طويلة وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية، لذا تدخلت المقاومة الإسلامية في لبنان، لتحذر من أن استفراد المقاومين في غزة ممنوع".
وبهذا الصدد، قال أستاذ القضية الفسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي لبرنامجنا:
إن هذه العملية الجريئة اكتسبت خبرة من المقاومة اللبنانية، وكان لابد لها أن تتحرك أمام كل هذا العدوان الذي تقوم به إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو ليقصف الفلسطينيين، ودعم الغرب والدول الأوروبية لإسرائيل يكشف ازدواج المعايير الانتهازية للشعوب.
التفاصيل في الملف الصوتي...