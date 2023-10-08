https://sputnikarabic.ae/20231008/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوعز-بالاستعداد-لإخلاء-مستوطنات-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1081798181.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لإخلاء مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لإخلاء مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الأحد، بالاستعداد لإخلاء مستوطنات في الشمال الإسرائيلي القريب من لبنان. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T14:20+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه على خلفية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، فإن يوآف غالانت قد أوعز باستعداد بلاده لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود المشتركة مع لبنان.ويشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد أعاد، اليوم الأحد، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة، وهو ما ذكرته قناة "المنار" من أن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.بالتوازي مع ذلك، ومن جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.في وقت أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يعيد-نصب-خيمة-جنوبي-لبنان-بعد-تعرضها-لقصف-إسرائيلي-1081796936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لإخلاء مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الأحد، بالاستعداد لإخلاء مستوطنات في الشمال الإسرائيلي القريب من لبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه على خلفية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، فإن يوآف غالانت قد أوعز باستعداد بلاده لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود المشتركة مع لبنان.
ويشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد أعاد، اليوم الأحد، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة، وهو ما ذكرته قناة
"المنار" من أن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي
عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
بالتوازي مع ذلك، ومن جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية
بالدبابات والمدفعية.
في وقت أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق
، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.