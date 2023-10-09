https://sputnikarabic.ae/20231009/إسرائيل-ترد-على-تقارير-تحذير-مصر-لها-قبل-10-أيام-من-بدء-عملية-طوفان-الأقصى-1081837832.html

إسرائيل ترد على تقارير تحذير مصر لها قبل 10 أيام من بدء عملية "طوفان الأقصى"

إسرائيل ترد على تقارير تحذير مصر لها قبل 10 أيام من بدء عملية "طوفان الأقصى"

نفت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، المزاعم التي تحدثت عن أن وزير المخابرات المصري عباس كامل حذر إسرائيل قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T17:00+0000

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "التقارير التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة، كاذبة تماما".هذا ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" هي الأخرى، عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، أن "إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية المتكررة بشأن ما كان على وشك الحدوث في غزة".وأضاف المسؤول، وفقا للوكالة، أنه "رغم أن الرسالة التي نقلتها، ركزت إسرائيل على الوضع في الضفة الغربية وقللوا من أهمية التهديد القادم من غزة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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