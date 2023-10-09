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https://sputnikarabic.ae/20231009/إعلام-نتنياهو-يبلغ-بايدن-بالقرار-النهائي-للرد-على-طوفان-الأقصى-1081833156.html
إعلام: نتنياهو يبلغ بايدن بالقرار النهائي للرد على "طوفان الأقصى"
إعلام: نتنياهو يبلغ بايدن بالقرار النهائي للرد على "طوفان الأقصى"
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي أمس، بأن "إسرائيل مضطرة للدخول إلى... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:19+0000
2023-10-09T14:19+0000
طوفان الأقصى
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وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن نتنياهو قال لبايدن إن "إسرائيل تستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة"، مشيرا إلى أن نتنياهو أبلغ بايدن أيضا أنه لا ينوي التفاوض مع حركة "حماس" بشأن الرهائن.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مساجد-ومصارف-ومدارس-في-قطاع-غزة-1081822471.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, جو بايدن, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, جو بايدن, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: نتنياهو يبلغ بايدن بالقرار النهائي للرد على "طوفان الأقصى"

14:19 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي أمس، بأن "إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة".
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن نتنياهو قال لبايدن إن "إسرائيل تستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة"، مشيرا إلى أن نتنياهو أبلغ بايدن أيضا أنه لا ينوي التفاوض مع حركة "حماس" بشأن الرهائن.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة
11:02 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
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أمس, 07:52 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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