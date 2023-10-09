https://sputnikarabic.ae/20231009/إيران-إرسال-حاملة-طائرات-أمريكية-للمتوسط-مشاركة-عملية-في-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081831879.html

إيران: إرسال حاملة طائرات أمريكية للمتوسط مشاركة عملية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

إيران: إرسال حاملة طائرات أمريكية للمتوسط مشاركة عملية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على إرسال الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة طائرات للبحر المتوسط، دعما لإسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:22+0000

2023-10-09T14:22+0000

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طوفان الأقصى

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "إرسال حاملة طائرات أمريكية يؤشر علی مشاركة أمريكا في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وجرائم الكیان الصهيوني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وسط هجمات "حماس"، فيما قال البنتاغون إن وزير الدفاع أعلن نشر مقاتلات حربية من طرز "إف-35" و"إف-15" و"إف-16" و"إيه-10" في الشرق الأوسط.فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها، داعية الإدارة الأمريكية لأن تدرك عواقب هذه الخطوة.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، مضيفا أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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