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https://sputnikarabic.ae/20231009/إيران-تتوعد-بالرد-على-إسرائيل-في-حال-القيام-بعمل-ضدها-1081815471.html
إيران تتوعد بالرد على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها
إيران تتوعد بالرد على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الإثنين أن إيران سترد بقوة على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T08:48+0000
2023-10-09T08:48+0000
العالم
إيران
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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طهران - سبوتنيك. وقال خلال مؤتمر صحفي "سنرد بشكل مدمر على أي عمل أحمق ضد إيران من قبل الكيان الصهيوني".وأضاف أن:وتابع أن "إيران ليس لها دور في موضوع وقف إطلاق النار والشعب الفلسطيني هو من يقرر ذلك".وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-أكثر-من-700-إسرائيلي-منذ-انطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-1081806538.html
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العالم, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إيران تتوعد بالرد على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها

08:48 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الإثنين أن إيران سترد بقوة على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها.
طهران - سبوتنيك. وقال خلال مؤتمر صحفي "سنرد بشكل مدمر على أي عمل أحمق ضد إيران من قبل الكيان الصهيوني".
وأضاف أن:
"غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم الكيان الإسرائيلي لوضع المقاومة بموقع المتهم والمدان أمر مرفوض".
وتابع أن "إيران ليس لها دور في موضوع وقف إطلاق النار والشعب الفلسطيني هو من يقرر ذلك".
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
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أمس, 23:32 GMT
وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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