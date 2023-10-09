الإمارات تعتمد ميزانية الاتحاد بـ192 مليار درهم لثلاث سنوات
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم إماراتي.
وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن الميزانية الممتدة لثلاث سنوات تتوزع في العام المقبل 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، بنسبة 42٪، والشؤون الحكومية 39٪، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.
ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية… pic.twitter.com/CiQUCnLS4Q— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2023
يشار إلى أنه في العام الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.
5 يوليو, 14:36 GMT
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.