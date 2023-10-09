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https://sputnikarabic.ae/20231009/الإمارات-تعتمد-ميزانية-الاتحاد-بـ192-مليار-درهم-لثلاث-سنوات-1081828228.html
الإمارات تعتمد ميزانية الاتحاد بـ192 مليار درهم لثلاث سنوات
الإمارات تعتمد ميزانية الاتحاد بـ192 مليار درهم لثلاث سنوات
أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة ‏إجمالية 192 مليار درهم إماراتي.‏ 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T13:18+0000
2023-10-09T13:18+0000
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وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن الميزانية الممتدة لثلاث سنوات تتوزع في العام المقبل 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، بنسبة 42٪، والشؤون الحكومية 39٪، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.يشار إلى أنه في العام الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الإمارات تعتمد ميزانية الاتحاد بـ192 مليار درهم لثلاث سنوات

13:18 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة ‏إجمالية 192 مليار درهم إماراتي.‏
وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن الميزانية الممتدة لثلاث سنوات تتوزع في العام المقبل 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، بنسبة 42٪، والشؤون الحكومية 39٪، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.
يشار إلى أنه في العام الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.
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وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
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