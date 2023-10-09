https://sputnikarabic.ae/20231009/الاتحاد-الأوروبي-يعلق-مساعدات-التنمية-المخصصة-للفلسطينيين--1081831195.html
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين، ويراجع المشاريع المشتركة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:06+0000
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وكتب فارهيلي في بيان له عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "تقوم المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 691 مليون يورو".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231009/نتنياهو-الرد-العسكري-الإسرائيلي-على-حماس-سيغير-الشرق-الأوسط-1081827926.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين، ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.
وكتب فارهيلي في بيان له عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "تقوم المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 691 مليون يورو".
وأضاف فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إجراء "تقييم شامل للمحفظة الكاملة" لمشاريعه مع فلسطين، وتأجيل جميع مقترحات الميزانية الجديدة لعام 2023 حتى إشعار آخر.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.