https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-القتال-مع-المسلحين-الفلسطينيين-يتواصل-في-6-مواقع-داخل-مناطق-غلاف-غزة-1081808771.html
الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة
أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق، فيما يعرف بغلاف غزة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T06:38+0000
2023-10-09T06:38+0000
2023-10-09T06:38+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/كتائب-القسام-تعلن-أسر-عدد-كبير-من-الجنود-الإسرائيليين-واقتيادهم-إلى-قطاع-غزة-1081805582.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة
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أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق، فيما يعرف بغلاف غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:
القتال متواصل مع مسلحين فلسطينيين في 6 مواقع في غلاف غزة، ودمرنا أكثر من 800 هدف في القطاع.
وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.