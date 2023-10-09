https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-القتال-مع-المسلحين-الفلسطينيين-يتواصل-في-6-مواقع-داخل-مناطق-غلاف-غزة-1081808771.html

الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي: القتال مع المسلحين الفلسطينيين يتواصل في 6 مواقع داخل مناطق غلاف غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق، فيما يعرف بغلاف غزة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T06:38+0000

2023-10-09T06:38+0000

2023-10-09T06:38+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20231008/كتائب-القسام-تعلن-أسر-عدد-كبير-من-الجنود-الإسرائيليين-واقتيادهم-إلى-قطاع-غزة-1081805582.html

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العالم, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل