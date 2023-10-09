الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة

وكانت الطائرات الإسرائيلية، قد دمرت 4 مساجد بالكامل في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت المسجد الغربي ومحيطه في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة، ووقوع عدة إصابات، وتم نقل المصابين إلى مجمع "الشفاء الطبي" في غزة، وقد تضررت عشرات المنازل المجاورة للمسجد المدمر بشكل كبير.ويروي أبناء المخيم اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، وقال الشاب جميل مروان، لوكالة "سبوتنيك": "قصفوا الجامع بشكل مفاجئ، وهذا الجامع يقع في منطقة مكتظة بالسكان، ويحيط به عشرات المنازل، وكنا نائمين عندما حدث الانفجار الكبير، فقد صحوت بعدما سقطت النافذة الزجاجية على جسدي وسببت لي جروحا، ثم قمت مسرعا لمساعدة أهلي بالخروج من المنزل، ومساعدة جيراننا، فهناك كبار في السن وهناك مرضى وأطفال، فقد كانت ليلة لن ننساها".وأضاف مروان: "أطالب المؤسسات الدولية والدول العربية ودول العالم، بمساعدة المدنيين، والنظر إلى هذا الدمار، فهذه منطقة مدنية ولا يوجد فيها أي تواجد عسكري، ولكنها تحولت إلى ركام وأهلها سيُشَردون".وأضاف: "الناس يصرخون من حولنا ونحن نحاول أن نتفادى القصف حتى وصلنا إلى منطقة أخرى، ثم عدنا بعد توقف القصف على الحي، لنبحث عن بيتنا، لنجد أن كل البيوت أصبحت متشابهة، فهي مدمرة وغير صالحة للسكن، وبالرغم من كل هذا سنبقى صامدون".وطال القصف الإسرائيلي ثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أربع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ودمرتها تدميرًا جزئيًا، كما قصف الطيران الإسرائيلي بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، وتحديدًا منطقة الترانس وسط السوق المكتظ بالمواطنين، ما أوقع قتلى وجرحى ودمارًا كبيرًا.
شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، شملت 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس، منذ بدء القصف على القطاع، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت الطائرات الإسرائيلية، قد دمرت 4 مساجد بالكامل في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت المسجد الغربي ومحيطه في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة، ووقوع عدة إصابات، وتم نقل المصابين إلى مجمع "الشفاء الطبي" في غزة، وقد تضررت عشرات المنازل المجاورة للمسجد المدمر بشكل كبير.
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدد من الصواريخ مسجد السوسي وسط مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى، ودمارا كبيرا في المنازل المجاورة، وفي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
ويروي أبناء المخيم اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ، وقال الشاب جميل مروان، لوكالة "سبوتنيك": "قصفوا الجامع بشكل مفاجئ، وهذا الجامع يقع في منطقة مكتظة بالسكان، ويحيط به عشرات المنازل، وكنا نائمين عندما حدث الانفجار الكبير، فقد صحوت بعدما سقطت النافذة الزجاجية على جسدي وسببت لي جروحا، ثم قمت مسرعا لمساعدة أهلي بالخروج من المنزل، ومساعدة جيراننا، فهناك كبار في السن وهناك مرضى وأطفال، فقد كانت ليلة لن ننساها".
وأضاف مروان: "أطالب المؤسسات الدولية والدول العربية ودول العالم، بمساعدة المدنيين، والنظر إلى هذا الدمار، فهذه منطقة مدنية ولا يوجد فيها أي تواجد عسكري، ولكنها تحولت إلى ركام وأهلها سيُشَردون".
وقال المواطن عبد الله علي، لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي تحذير قبل قصف طيران الاحتلال للبيوت والأحياء، فقد كنا في المنزل نائمين، وبدأ القصف الكثيف على مخيم الشاطئ وعلى بيوتنا، خرجنا مسرعين وسط بكاء الأطفال، لا نعرف أين نذهب، حالة من الهلع".
وأضاف: "الناس يصرخون من حولنا ونحن نحاول أن نتفادى القصف حتى وصلنا إلى منطقة أخرى، ثم عدنا بعد توقف القصف على الحي، لنبحث عن بيتنا، لنجد أن كل البيوت أصبحت متشابهة، فهي مدمرة وغير صالحة للسكن، وبالرغم من كل هذا سنبقى صامدون".
الجيش الإسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة.
وطال القصف الإسرائيلي ثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أربع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ودمرتها تدميرًا جزئيًا، كما قصف الطيران الإسرائيلي بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، وتحديدًا منطقة الترانس وسط السوق المكتظ بالمواطنين، ما أوقع قتلى وجرحى ودمارًا كبيرًا.