https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-مواقع-عدة-في-الأراضي-اللبنانية-1081832531.html

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية

شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:16+0000

2023-10-09T14:16+0000

2023-10-09T14:16+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أنه صاحب تلك الأصوات تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.وأشار الإعلام المحلي اللبناني إلى أن جميع "المستعمرات الحدودية" في المنطقة المطلة على الاشتباكات أصبحت منطقة عسكرية إسرائيلية خالية من المدنيين.من جانبها قالت قناة "13" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا من الأفراد تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، مؤكدا انتشار الجنود الإسرائيليين في المنطقة.في هذه الأثناء، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، في وقت سابق، عن "وعد تلقته الحكومة من "حزب الله" بأنه لن يتدخل في حرب غزة "إلا إذا تحرشت إسرائيل بلبنان".ودعا بو حبيب، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "إسرائيل إلى عدم توسعة الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة وغلافها"، معتبرا أن "انفجار الوضع في قطاع غزة خطير، وذلك بسبب تكبر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".وأكد أن الحكومة اللبنانية تلقت الوعد من "حزب الله"، قبل مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع شعبا صباح أمس الأحد، معتبرا أن "حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-عناصر-من-حزب-الله-قرب-السياج-الحدودي-1081799713.html

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