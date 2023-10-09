https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الروسي-يصد-11-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-أكثر-من-600-جندي-1081824022.html
الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني
الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا، وحيّدت أكثر من 600 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:03+0000
2023-10-09T12:03+0000
2023-10-09T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، تم صد 3 هجمات للعدو في مناطق كورديوموفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 140 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، وسيارتين.
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روسيا
الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني
12:03 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا، وحيّدت أكثر من 600 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، تم صد 3 هجمات للعدو في مناطق كورديوموفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 140 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، وسيارتين.