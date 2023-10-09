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اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الجيش-الروسي-يصد-11-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-أكثر-من-600-جندي-1081824022.html
الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني
الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا، وحيّدت أكثر من 600 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:03+0000
2023-10-09T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، تم صد 3 هجمات للعدو في مناطق كورديوموفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 140 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، وسيارتين.
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يصد 11 هجوما ويحيد أكثر من 600 جندي أوكراني

12:03 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 09.10.2023)
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راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا، وحيّدت أكثر من 600 عسكري أوكراني، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، تم صد 3 هجمات للعدو في مناطق كورديوموفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 140 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات قتالية مدرعة، وسيارتين.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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