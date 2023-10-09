https://sputnikarabic.ae/20231009/الحكومة-اللبنانية-تعلن-تلقيها-وعدا-من-حزب-الله-حول-التدخل-في-حرب-غزة-1081828394.html

الحكومة اللبنانية تعلن تلقيها وعدا من "حزب الله" حول التدخل في "حرب غزة"

الحكومة اللبنانية تعلن تلقيها وعدا من "حزب الله" حول التدخل في "حرب غزة"

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، عن "وعد تلقته الحكومة من "حزب الله" بأنه لن يتدخل في حرب غزة "إلا إذا تحرشت إسرائيل... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T13:24+0000

2023-10-09T13:24+0000

2023-10-09T13:24+0000

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ودعا بو حبيب، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "إسرائيل إلى عدم توسعة الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في غزة وغلافها"، معتبرا أن "انفجار الوضع في قطاع غزة خطير، وذلك بسبب تكبر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".وأكد أن الحكومة اللبنانية تلقت الوعد من "حزب الله"، قبل مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع شعبا صباح أمس الأحد، معتبرا أن "حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.فيما أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231009/بعد-أحداث-مزارع-شبعاهل-تفتح-جبهة-لبنان-بين-حزب-الله-وإسرائيل؟-1081823253.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يعيد-نصب-خيمة-جنوبي-لبنان-بعد-تعرضها-لقصف-إسرائيلي-1081796936.html

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