https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-توصي-المواطنين-الروس-بعدم-السفر-إلى-فلسطين-وإسرائيل-1081839275.html
الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم السفر إلى فلسطين وإسرائيل
الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم السفر إلى فلسطين وإسرائيل
دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس للامتناع عن السفر إلى فلسطين أو إسرائيل، ونصحت الرعايا الروس الموجودين في تلك المنطقة بتوخي الحذر والبقاء على تواصل... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T18:04+0000
2023-10-09T18:04+0000
2023-10-09T18:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
روسيا
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وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويجب على الموجودين هناك أن يتوخوا أقصى درجات الحذر وأن يبقوا على تواصل مع ممثلي البعثة الدبلوماسية والقنصلية الروسية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/لافروف-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-الجامعة-العربية-لفض-النزاع-بين-إسرائيل-وفلسطين-1081823012.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, روسيا
الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم السفر إلى فلسطين وإسرائيل
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دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس للامتناع عن السفر إلى فلسطين أو إسرائيل، ونصحت الرعايا الروس الموجودين في تلك المنطقة بتوخي الحذر والبقاء على تواصل مع البعثة الدبلوماسية.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويجب على الموجودين هناك أن يتوخوا أقصى درجات الحذر وأن يبقوا على تواصل مع ممثلي البعثة الدبلوماسية والقنصلية الروسية".
وأضاف البيان: "نعرب عن تعازينا العميقة لأسر وأصدقاء جميع القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.