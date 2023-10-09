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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-لوحدات-مشاة-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1081807310.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم لوحدات مشاة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: إحباط هجوم لوحدات مشاة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولات وحدات مشاة أوكرانية لشن هجوم على محور... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T03:12+0000
2023-10-09T03:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو- سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من صد محاولات وحدات المشاة العدو للهجوم على محاور نيكولسكي وبريوتنوي في جنوب دونيتسك".وأضاف تشيخوف أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من اكتشاف وتدمير مجموعة استطلاع تابعة للجيش الأوكراني في منطقة بريوتنوي.وبحسب تصريحات المسؤول العسكري الروسي، تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا وشمال بريوتنوي، بالإضافة إلى تدمير مركبات نقل في منطقتي كاترينيفكا وكونستاتينوفكا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وأورد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية".وتابع بيان الدفاع الروسية "على محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا ومدرعتين ومدفع".
https://sputnikarabic.ae/20231005/القوات-الروسية-تستهدف-اللوائين-58-و72-الميكانيكيين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1081688591.html
https://sputnikarabic.ae/20231004/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مستودع-أسلحة-في-دونيتسك-فيديو-1081644886.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الأخبار

الدفاع الروسية: إحباط هجوم لوحدات مشاة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك

03:12 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن مدير المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولات وحدات مشاة أوكرانية لشن هجوم على محور جنوب دونيتسك.
موسكو- سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من صد محاولات وحدات المشاة العدو للهجوم على محاور نيكولسكي وبريوتنوي في جنوب دونيتسك".
وأضاف تشيخوف أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من اكتشاف وتدمير مجموعة استطلاع تابعة للجيش الأوكراني في منطقة بريوتنوي.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف اللوائين 58 و72 الميكانيكيين الأوكرانيين في دونيتسك
5 أكتوبر, 12:03 GMT
وبحسب تصريحات المسؤول العسكري الروسي، تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في منطقة نوفوميخيلوفكا وشمال بريوتنوي، بالإضافة إلى تدمير مركبات نقل في منطقتي كاترينيفكا وكونستاتينوفكا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية تدمر مستودع أسلحة في دونيتسك... فيديو
4 أكتوبر, 08:01 GMT
وأورد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية".
وتابع بيان الدفاع الروسية "على محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا ومدرعتين ومدفع".
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