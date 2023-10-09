https://sputnikarabic.ae/20231009/الصحة-الإسرائيلية-ارتفاع-عدد-القتلى-إلى-900-والأسرى-يتخطون-المئة-1081838362.html
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 900. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T17:24+0000
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ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن بيان الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الجرحى وصل إلى 2500.من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة "حماس" في قطاع غزة أسرت أكثر من 100 شخص إسرائيلي حتى الآن.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/جامعة-الدول-العربية-تعقد-اجتماعا-طارئا-الأربعاء-المقبل-لبحث-التصعيد-في-قطاع-غزة-1081836136.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 900.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن بيان الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الجرحى وصل إلى 2500.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة "حماس" في قطاع غزة أسرت أكثر من 100 شخص إسرائيلي حتى الآن.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.