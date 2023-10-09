عربي
https://sputnikarabic.ae/20231009/الصحة-الإسرائيلية-ارتفاع-عدد-القتلى-إلى-900-والأسرى-يتخطون-المئة-1081838362.html
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 900. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T17:24+0000
2023-10-09T17:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1ac5f6d030e64fdea76db62c13ef1c6.jpg
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن بيان الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الجرحى وصل إلى 2500.من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة "حماس" في قطاع غزة أسرت أكثر من 100 شخص إسرائيلي حتى الآن.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/جامعة-الدول-العربية-تعقد-اجتماعا-طارئا-الأربعاء-المقبل-لبحث-التصعيد-في-قطاع-غزة-1081836136.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6d94060c0c5e9f8e0bd5ecd6c34ac0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, العالم

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والأسرى يتخطون المئة

17:24 GMT 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbairقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 900.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن بيان الصحة الإسرائيلية، بأن عدد الجرحى وصل إلى 2500.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن حركة "حماس" في قطاع غزة أسرت أكثر من 100 شخص إسرائيلي حتى الآن.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل لبحث التصعيد في قطاع غزة
15:55 GMT
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو17:40 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала