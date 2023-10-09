https://sputnikarabic.ae/20231009/الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-تشن-غارات-على-المسجد-الغربي-ومحيطه-في-مخيم-الشاطئ-غرب-مدينة-غزة-1081809270.html
الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
أدت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غربي غزة، إلى مقتل 8 مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة، ووقوع إصابات عدة في صفوف المواطنين، تم نقلهم إلى... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T06:37+0000
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وخلّفت الغارات الإسرائيلية، التي تواصلت، لساعات صباح اليوم الاثنين، دمارا هائلا في منطقة مخيم الشاطئ.وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، ودمر القصف الإسرائيلي عددا من الشوارع الرئيسية وتم نقل عدد من الإصابات للمستشفى "الأندونيسي"، ودمر القصف منزلا يعود لعائلة "مشتهى" في حي الشجاعية شرقي غزة، ومنزلا لعائلة "البريم" في خان يونس.وتواجه طواقم الإسعاف الفلسطينية صعوبة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب تدمير الشوارع، في الوقت الذي يواصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي بشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.وصباح يوم السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-الاستخبارات-الإسرائيلية-مصدومة-من-هول-عملية-حماس--1081796096.html
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تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
06:37 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 06:44 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
أدت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الغربي في مخيم الشاطئ غربي غزة، إلى مقتل 8 مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة، ووقوع إصابات عدة في صفوف المواطنين، تم نقلهم إلى مجمع "الشفاء الطبي" في غزة.
وخلّفت الغارات الإسرائيلية، التي تواصلت، لساعات صباح اليوم الاثنين، دمارا هائلا في منطقة مخيم الشاطئ.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، ودمر القصف الإسرائيلي عددا من الشوارع الرئيسية وتم نقل عدد من الإصابات للمستشفى "الأندونيسي"، ودمر القصف منزلا يعود لعائلة "مشتهى" في حي الشجاعية شرقي غزة، ومنزلا لعائلة "البريم" في خان يونس.
وتواجه طواقم الإسعاف الفلسطينية صعوبة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب تدمير الشوارع، في الوقت الذي يواصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي بشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.
وصباح يوم السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.