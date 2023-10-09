https://sputnikarabic.ae/20231009/القوات-الأوكرانية-تقع-في-فخ-روسي-محكم-على-جبهة-كوبيانسك-1081815308.html
القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك
القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي استدرج القوات المسلحة الأوكرانية، إلى فخ في منطقة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T08:39+0000
2023-10-09T08:39+0000
2023-10-09T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على موقع "يوتيوب": "بحسب البيانات المتوفرة، استدرجت روسيا عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين إلى الفخ".ووفقا له، فإن الجيش الروسي حرم المقاتلين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك، من فرصة تجديد إمداداتهم، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة لم يكن أمامها سوى طريقين للخروج من وضعها الصعب.وأضاف جونسون: "عندما يغلق هذا الفخ، إما سيتم تدمير هؤلاء الجنود أو سيضطرون إلى الاستسلام، وأعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الهزائم لأوكرانيا".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
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روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي استدرج القوات المسلحة الأوكرانية، إلى فخ في منطقة كوبيانسك.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على موقع "يوتيوب"
: "بحسب البيانات المتوفرة، استدرجت روسيا عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين إلى الفخ".
ووفقا له، فإن الجيش الروسي حرم المقاتلين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك، من فرصة تجديد إمداداتهم، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة لم يكن أمامها سوى طريقين للخروج من وضعها الصعب.
وأضاف جونسون: "عندما يغلق هذا الفخ، إما سيتم تدمير هؤلاء الجنود أو سيضطرون إلى الاستسلام، وأعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الهزائم لأوكرانيا".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".