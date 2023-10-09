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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231009/القوات-الأوكرانية-تقع-في-فخ-روسي-محكم-على-جبهة-كوبيانسك-1081815308.html
القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك
القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي استدرج القوات المسلحة الأوكرانية، إلى فخ في منطقة... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T08:39+0000
2023-10-09T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على موقع "يوتيوب": "بحسب البيانات المتوفرة، استدرجت روسيا عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين إلى الفخ".ووفقا له، فإن الجيش الروسي حرم المقاتلين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك، من فرصة تجديد إمداداتهم، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة لم يكن أمامها سوى طريقين للخروج من وضعها الصعب.وأضاف جونسون: "عندما يغلق هذا الفخ، إما سيتم تدمير هؤلاء الجنود أو سيضطرون إلى الاستسلام، وأعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الهزائم لأوكرانيا".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقع في فخ روسي محكم على جبهة كوبيانسك

08:39 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي استدرج القوات المسلحة الأوكرانية، إلى فخ في منطقة كوبيانسك.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على موقع "يوتيوب": "بحسب البيانات المتوفرة، استدرجت روسيا عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين إلى الفخ".
ووفقا له، فإن الجيش الروسي حرم المقاتلين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك، من فرصة تجديد إمداداتهم، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة لم يكن أمامها سوى طريقين للخروج من وضعها الصعب.
وأضاف جونسون: "عندما يغلق هذا الفخ، إما سيتم تدمير هؤلاء الجنود أو سيضطرون إلى الاستسلام، وأعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الهزائم لأوكرانيا".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
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