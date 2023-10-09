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https://sputnikarabic.ae/20231009/القوات-الإسرائيلية-تجري-عملية-عسكرية-في-سديروت-بهدف-تطهير-المدينة-من-المسلحين-1081810021.html
القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت بهدف "تطهيرها" من المسلحين
القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت بهدف "تطهيرها" من المسلحين
أعلنت القوات الإسرائيلية عن انطلاق عملية عسكرية، اليوم الاثنين، في مستوطنة سديروت الجنوبية "لتطهيرها" من المسلحين. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T07:44+0000
2023-10-09T07:44+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، بأن "قوات المظلات تخوص معركة صعبة، حيث يقوم قادة وجنود المظلات بعمليات تفتيش في المناطق المأهولة بالسكان، ويحيدون الإرهابيين".وأضاف المكتب أن "القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت، من أجل تطهير المدينة من الإرهابيين".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الاثنين، أن "القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق"، فيما يعرف بغلاف غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "دمرت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة"، بحسب قوله. وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية. وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-تشن-غارات-على-المسجد-الغربي-ومحيطه-في-مخيم-الشاطئ-غرب-مدينة-غزة-1081809270.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت بهدف "تطهيرها" من المسلحين

07:44 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAفرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلنت القوات الإسرائيلية عن انطلاق عملية عسكرية، اليوم الاثنين، في مستوطنة سديروت الجنوبية "لتطهيرها" من المسلحين.
وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، بأن "قوات المظلات تخوص معركة صعبة، حيث يقوم قادة وجنود المظلات بعمليات تفتيش في المناطق المأهولة بالسكان، ويحيدون الإرهابيين".
وأضاف المكتب أن "القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت، من أجل تطهير المدينة من الإرهابيين".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الاثنين، أن "القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق"، فيما يعرف بغلاف غزة.
الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
06:37 GMT
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "دمرت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة"، بحسب قوله.
وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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