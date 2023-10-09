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الكرملين: يجب التوصل إلى حل سلمي للوضع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن
الكرملين: يجب التوصل إلى حل سلمي للوضع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T09:18+0000
2023-10-09T09:18+0000
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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".وصباح يوم السبت الماضي، شنت حركة "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/القوات-الإسرائيلية-تجري-عملية-عسكرية-في-سديروت-بهدف-تطهير-المدينة-من-المسلحين-1081810021.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل, روسيا

الكرملين: يجب التوصل إلى حل سلمي للوضع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن

09:18 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".
وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".
فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
القوات الإسرائيلية تجري عملية عسكرية في سديروت بهدف "تطهيرها" من المسلحين
07:44 GMT
وصباح يوم السبت الماضي، شنت حركة "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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