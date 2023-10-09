https://sputnikarabic.ae/20231009/الكرملين-يجب-التوصل-إلى-حل-سلمي-للوضع-بين-إسرائيل-وفلسطين-في-أقرب-وقت-ممكن-1081816065.html

الكرملين: يجب التوصل إلى حل سلمي للوضع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن

الكرملين: يجب التوصل إلى حل سلمي للوضع بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T09:18+0000

2023-10-09T09:18+0000

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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".وصباح يوم السبت الماضي، شنت حركة "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

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