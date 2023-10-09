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https://sputnikarabic.ae/20231009/اليونيفيل-قواتنا-منتشرة-بالكامل-للحفاظ-على-الاستقرار-جنوبي-لبنان--1081834407.html
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة بالكامل للحفاظ على الاستقرار جنوبي لبنان
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة بالكامل للحفاظ على الاستقرار جنوبي لبنان
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تينينتي، أن قوات حفظ السلام لا تزال منتشرة بالكامل للحفاظ على الاستقرار جنوبي لبنان. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:48+0000
2023-10-09T14:48+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
لبنان
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وقال تينينتي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نراقب عن كثب التطورات جنوبي الخط الأزرق، ونركز على الأنشطة التي تدعم الحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك زيادة الدوريات والأنشطة المتعلقة بمنع إطلاق الصواريخ المحتملة".وأوضح تينينتي أنه "يتم تنسيق جميع أنشطتنا مع الجيش اللبناني، وقيادتنا على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق للمساعدة على تجنب سوء الفهم وتخفيف التوتر لتجنب التصعيد".وشدد على أن "اليونيفيل" مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وقوات حفظ السلام التابعة لنا تركز بشكل كامل على ذلك، ونقوم بإشراك قوات حفظ السلام التابعة لنا على الأرض واستخدام آليات الإرتباط والتنسيق لدينا لمنع التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231009/بعد-أحداث-مزارع-شبعاهل-تفتح-جبهة-لبنان-بين-حزب-الله-وإسرائيل؟-1081823253.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان

"اليونيفيل": قواتنا منتشرة بالكامل للحفاظ على الاستقرار جنوبي لبنان

14:48 GMT 09.10.2023
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . abedal kader albai
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حصري
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تينينتي، أن قوات حفظ السلام لا تزال منتشرة بالكامل للحفاظ على الاستقرار جنوبي لبنان.
وقال تينينتي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نراقب عن كثب التطورات جنوبي الخط الأزرق، ونركز على الأنشطة التي تدعم الحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك زيادة الدوريات والأنشطة المتعلقة بمنع إطلاق الصواريخ المحتملة".
وأوضح تينينتي أنه "يتم تنسيق جميع أنشطتنا مع الجيش اللبناني، وقيادتنا على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق للمساعدة على تجنب سوء الفهم وتخفيف التوتر لتجنب التصعيد".
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وشدد على أن "اليونيفيل" مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وقوات حفظ السلام التابعة لنا تركز بشكل كامل على ذلك، ونقوم بإشراك قوات حفظ السلام التابعة لنا على الأرض واستخدام آليات الإرتباط والتنسيق لدينا لمنع التصعيد.
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