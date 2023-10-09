https://sputnikarabic.ae/20231009/بايدن-11-مواطنا-أمريكيا-على-الأقل-من-بين-القتلى-في-إسرائيل-1081842980.html

بايدن: 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

بايدن: 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الاثنين، أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا قد قتلوا في النزاع بين إسرائيل وحماس. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T21:13+0000

2023-10-09T21:13+0000

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وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: "ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين الذين قتلوا في هذه الهجمات المؤلمة"، مضيفًا أن "سلامة المواطنين الأمريكيين - سواء في الداخل أو في الخارج - هي أولويتي العليا كرئيس".وأضاف إنه من المحتمل أن يكون هناك أمريكيون محتجزون من قبل حماس بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل، لافتا إلى أن مسؤولين أمريكيين يعملون مع إسرائيل على "جهود استعادة الرهائن". وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

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