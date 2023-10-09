https://sputnikarabic.ae/20231009/بعد-أحداث-مزارع-شبعاهل-تفتح-جبهة-لبنان-بين-حزب-الله-وإسرائيل؟-1081823253.html

بعد أحداث مزارع شبعا...هل تفتح جبهة لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل؟

بعد أحداث مزارع شبعا...هل تفتح جبهة لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل؟

تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية هدوءا حذرا اليوم الإثنين، بعد دخول "حزب الله" على خط الحرب الدائرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، وقصفه مواقع إسرائيلية... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T11:30+0000

2023-10-09T11:30+0000

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وتترقب الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية بقلق إمكانية إنخراط لبنان بحرب مفتوحة مع إسرائيل، بعد تأييد "حزب الله" ودعمه لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" منذ عدة أيام.قال شحيتلي لوكالة "سبوتنيك": "تدخل "حزب الله" مرهون بتطور الاعتداءات الإسرائيلية على غزة أو على أماكن أخرى".وأشار إلى أن "ما تسعى إليه المقاومة اليوم هو إبقاء الصراع ضمن صراع عسكري ما بين مقاومة فلسطينية على قوات إسرائيلية محتلة لأراضي فلسطينية، هذا هو العنوان والمعركة ضمن هذا الإطار".وأضاف: "هناك أكثر من احتمال للرد الإسرائيلي على الهزيمة التي ألحقت به، وكل احتمال ممكن أن تقوم به إسرائيل له إمتداداته، وله واقعية"، معتبرًا أن "الأكثر ترجيحا هو أن العدو الإسرائيلي يريد تجميد الجبهات وتأمين تغطية دولية وأمريكية، بالتحديد للعملية العسكرية التي يريد القيام بها كردة فعل، وهذه التغطية عبارة عن حماية نفسه في الجبهة الشمالية أو ناحية الضفة الغربية وبعد تأمين هذه الحماية للكيان الإسرائيلي".بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، لـ"سبوتنيك": "حزب الله" بدأ بفتح الجبهة في الجنوب من خلال العملية التي نفذها أمس عبر قصف عدد من المواقع الإسرائيلية، هذا القرار واضح وصريح وقد أعلن الحزب مسؤوليته عن القصف، والرد الإسرائيلي كان محدودا".وتابع قصير: "شكل تدهور الأمور أو المواجهة المقبلة غير واضح حتى الآن، لأنه مرتبط بالتطورات الميدانية في غزة ومدى الحاجة إلى فتح الجبهة الشمالية، وفي الجانب الميداني على مستوى الجنوب، بتقديري "حزب الله" يراقب ما يجري وسيكون دوره متصاعدًا، وسيقوم بعمليات شيئا فشيئا وتؤدي إلى فتح الجبهة بشكل عام، لكن الأمور حتى الآن لا تزال قيد المراقبة والمتابعة".وتابع قصير: "الموضوع مرتبط بالرد على موضوع التطبيع مع العدو الصهيوني ومرتبط بالتطورات الميدانية التي كانت تحصل داخل فلسطين من خلال الانتهاكات ومن خلال المسجد الأقصى واقتحام القرى، ومن هنا كانت المفاجئة بهذه العملية والتي لم تعد عملية رد فعل بقدر ما هي تغيير بمسار الصراع مع العدو الإسرائيلي".كما لفت قصير إلى أنه "ميدانيًا كل شيء وارد ومرتبط بظروف الصراع في غزة، وعلى ضوء هذا الصراع سنشهد تطورات ميدانية على بقية الجبهات".

https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-الحكومة-اللبنانية-بعد-هجوم-حزب-الله-1081799458.html

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