https://sputnikarabic.ae/20231009/تبون-الجزائر-تقف-إلى-جانب-الشعب-الفلسطيني-لنيل-حقوقه-المشروعة-كاملة-1081830974.html

تبون: الجزائر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كاملة

تبون: الجزائر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كاملة

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن التطورات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:02+0000

2023-10-09T14:02+0000

2023-10-09T14:02+0000

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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الاثنين.ولفت تبون إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية.وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني حكومة وشعبا، حتى يحصل على حقوقه المشروعة كاملة.ومن جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين هناك".ولفت محمود عباس إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لوضع حد للتصعيد، لكنه أوضح أن هذا الحل لن يتم الوصول إليه دون إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وأطلقت حركة "حماس"، يوم السبت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.وأعلنت الحركة أنها أطلقت آلاف الصواريخ التي استهدفت، ما قالت إنه "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، بينما قام عناصرها بعمليات تسلل إلى مناطق المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة عبر عدة محاور، وتمكنوا من أسر أعداد غير معروفة من الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.وفي اليوم التالي، الأحد الـ8 من أكتوبر الجاري، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت غارات جوية على قطاع غزة واشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 560 والمصابين إلى 2900 مصاب، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حصيلة الهجمات التي نفذتها حماس ارتفعت إلى 800 قتيل و2400 جريح من الإسرائيليين.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم