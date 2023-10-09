https://sputnikarabic.ae/20231009/جائزة-نوبل-في-الاقتصاد-لعام-2023-من-نصيب-أبحاث-عن-دور-المرأة-في-سوق-العمل-1081824377.html

جائزة "نوبل" في الاقتصاد لعام 2023 من نصيب بحث عن دور المرأة في سوق العمل

جائزة "نوبل" في الاقتصاد لعام 2023 من نصيب بحث عن دور المرأة في سوق العمل

مُنحت جائزة "نوبل" في مجال الاقتصاد، اليوم الاثنين، للاقتصادية الأمريكية، كلوديا غولدين، لبحثها ‏الذي ساعد في فهم دور المرأة في سوق العمل.‏ 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T12:16+0000

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وقالت لجنة التحكيم إن "غولدين وهي أستاذة في جامعة هارفارد، تعد ثالث امرأة تحصل على جائزة الاقتصاد المرموقة".وتابعت اللجنة أن "غولدين نالت الجائزة بسبب تحسينها فهمنا لنتائج سوق عمل المرأة".وأضافت اللجنة، في بيان، أن "بحث كلوديا غولدين، يكشف أسباب التغيير، فضلا عن المصادر الرئيسية للفجوة المتبقية بين الجنسين".وأشارت لجنة جائزة "نوبل" إلى أن "نحو 50% من النساء على مستوى العالم يشاركن في سوق العمل مقارنة بـ80% من الرجال، لكن النساء يكسبن أقل، ويقل احتمال وصولهن إلى قمة السلم الوظيفي".ومن بين كل جوائز "نوبل"، تضم جائزة الاقتصاد أقل عدد من الفائزات من النساء، مع وجود فائزتين سابقتين بها فقط، منذ أن تم منحها للمرة الأولى إلى إلينور أوستروم، في عام 2009، وإستر دوفلو، في عام 2019.وشددت هيئة المحلفين في لجنة جوائز "نوبل"، على أن "عمل كلوديا غولدين، قدم أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون"، بحسب اللجنة.وتعد جائزة "نوبل" في الاقتصاد، التي أنشأها البنك المركزي السويدي، هي الجائزة الوحيدة الغائبة عن الجوائز الخمس الأصلية، التي أنشأها العالم، ألفريد نوبل، ما أكسبها أحيانا لقب "نوبل الكاذبة".وتكون جائزة "نوبل" في الاقتصاد مصحوبة بميدالية ذهبية ودبلوم، وجائزة قدرها مليون دولار أمريكي، ويتلقى الفائزون جوائزهم من الملك كارل السادس عشر غوستاف، في حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم.

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