https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تعلن-أسر-أكثر-من-100-إسرائيلي-بينهم-عسكريون-رفيعو-المستوى-1081806870.html
"حماس" تعلن أسر أكثر من 100 إسرائيلي بينهم عسكريون رفيعو المستوى
"حماس" تعلن أسر أكثر من 100 إسرائيلي بينهم عسكريون رفيعو المستوى
أفاد عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بأن أكثر من 100 إسرائيلي، بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، تم أسرهم ونقلهم إلى قطاع غزة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T00:56+0000
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سبوتنيك. وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس في معرض رده على سؤال لقناة "الغد"، بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "أكثر من مئة بينهم ضباط برتب عالية".في الوقت نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، تعليقا على تقارير إعلامية حول وساطة مصرية مزعومة في المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات بشأن الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لـ"سبوتنيك" إن المفاوضات بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى ستجرى بعد انتهاء عملية "طوفان الأقصى".وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.وأرسل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار قطاع غزة
"حماس" تعلن أسر أكثر من 100 إسرائيلي بينهم عسكريون رفيعو المستوى
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أفاد عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بأن أكثر من 100 إسرائيلي، بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، تم أسرهم ونقلهم إلى قطاع غزة.
سبوتنيك. وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس في معرض رده على سؤال لقناة "الغد"، بأن عدد الأسرى الإسرائيليين
"أكثر من مئة بينهم ضباط برتب عالية".
في الوقت نفسه، قال مسؤول إسرائيلي، تعليقا على تقارير إعلامية حول وساطة مصرية مزعومة في المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات بشأن الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لـ"سبوتنيك" إن المفاوضات بشأن الجنود الإسرائيليين
الأسرى ستجرى بعد انتهاء عملية "طوفان الأقصى".
وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.
وأرسل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.