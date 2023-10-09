خبير: طلب إسرائيل الدعم من أمريكا دليل على أن الغرب يبحث عن مصلحته الخاصة فقط
14:16 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 09.10.2023)
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لافروف يبحث مع أبو الغيط تصعيد الصراع الإسرائيلي. حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في حل الوساطة بين الجانبين، يقول مدير قسم الشرق الأوسط في الأكاديمة الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، الدكتور عمرو الديب لـ "بلا قيود":
"إن روسيا حقيقة يمكن أن تلعب دورا فاعلا وكوسيط في هذا الصراع، لما للمسؤولين الروس من علاقات ودية مع الجانب الفلسطيني وبالعديد من القادة في حركة "حماس" و"فتح"، وهذا كان هدفا دائما لروسيا منذ سنوات طويلة جدا ليس فقط اليوم، ولكن نحن نعلم أن هذه الازمة تمتلك العديد من العوامل ويصعب معها الوصول لأي حل في القريب العاجل، والغرب يبحث دائما عن مصالحه الخاصة من هذه القضايا الموجودة في الشرق الأوسط والعالم".
مجلس الأمن الدولي لم يصدر أي بيان حول ما يحدث في غزة. حول ما يحدث في قطاع غزة، يقول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":
"أعتقد أنّ الحرب لن تتوقف اليوم طالما أن هناك مطالب من المقاومة الفلسطينية وأهمها تقديم ضمانات حقيقية بعدم المساس بالأماكن المقدسة وفكّ الحصار عن قطاع غزة وتبييض السّجون ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وبالتالي وحسب اعتقادي لن يكون بها تنازل لأنه بذلك إذا تنازلت المقاومة عن أحد هذه الشروط ستكون بذلك منحت الكيان الإسرائيلي نصرا معنويا عجز عن تحقيقه من الناحية العسكرية".
متطرفون أوكرانيون يقتلون 22 مدنيا من سكان سنيغيريفكا الروسية. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها سكان دونباس وخيرسون، لمثل هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش الأوكراني، وبعض الجماعات القومية المتطرفة، وهي تعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكرانين نتيجة فشل الهجوم المضاد، ونتيجة الخسائر الكبيرة في أعداد الجيش، وهدف هذه الجريمة هي الانتقام من السكان المدنيين وبث الرعب بينهم، وهذا أسلوب يتبعه دائما نظام كييف لإبقاء المدنيين تحت مظلته".
واشنطن تعتبر هجوم "حماس" على إسرائيل ربما لعرقلة تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. ويقول الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا:
"المملكة العربية السعودية غير مستعجلة أبدا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قبل أن تقوم الأخيرة بتقديم تنازلات للفلسطينيين، وإنشاء دولة مستقلة لهم، أما بخصوص هجوم الفصائل الفلسطينية في غزة وما يسمى بطوفان الأقصى، يعود للحصار الظالم الذي يتعرض له القطاع، بالإضافة إلى اعتداءات الإسرائيليين المتكررة على المقدسات الإسلامية".
المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والخبير البيئي الدكتور عباس محمد شراقي، في حديث لبرنامجنا:
"لا بد أن يكون هناك تعاون بناء بين الدول الصناعية النامية، والتي تساهم بشكل كبير بالتلوث مع كافة البلدان، من خلال تقديم الأموال اللازمة ودعم هذه البلدان للتخلص من تداعيات التغير المناخي، الذي سيؤدي إلى أثار سلبية على كل كوكب الأرض".
التفاصيل في الملف الصوتي ...