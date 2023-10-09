https://sputnikarabic.ae/20231009/خبير-طلب-إسرائيل-الدعم-من-أمريكا-دليل-على-أن-الغرب-يبحث-عن-مصلحته-الخاصة-فقط-1081832773.html

خبير: طلب إسرائيل الدعم من أمريكا دليل على أن الغرب يبحث عن مصلحته الخاصة فقط

خبير: طلب إسرائيل الدعم من أمريكا دليل على أن الغرب يبحث عن مصلحته الخاصة فقط

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:16+0000

2023-10-09T14:16+0000

2023-10-09T14:38+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: طلب إسرائيل الدعم من أمريكا دليل على أن الغرب يبحث عن مصلحته الخاصة فقط خبير: طلب إسرائيل الدعم من أمريكا دليل على أن الغرب يبحث عن مصلحته الخاصة فقط

لافروف يبحث مع أبو الغيط تصعيد الصراع الإسرائيلي. حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في حل الوساطة بين الجانبين، يقول مدير قسم الشرق الأوسط في الأكاديمة الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي، الدكتور عمرو الديب لـ "بلا قيود":مجلس الأمن الدولي لم يصدر أي بيان حول ما يحدث في غزة. حول ما يحدث في قطاع غزة، يقول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":متطرفون أوكرانيون يقتلون 22 مدنيا من سكان سنيغيريفكا الروسية. ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:واشنطن تعتبر هجوم "حماس" على إسرائيل ربما لعرقلة تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. ويقول الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل، في حديث لبرنامجنا:المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والخبير البيئي الدكتور عباس محمد شراقي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي ...

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2023

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فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

بلا قيود, аудио