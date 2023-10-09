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خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"
أوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" سبب فشل "القبة الحديدية" بمساعدة إسرائيل على التصدي لرشقات صواريخ حماس غير المسبوقة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T11:02+0000
2023-10-09T11:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري
إسرائيل
طوفان الأقصى
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وقال ليونكوف لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين: "أثقلت حماس" الدفاع الجوي الإسرائيلي بعدد الصواريخ التي تم إطلاقها.ونوه ليونكوف إلى أن "ما جعل ذلك ممكنًا هو العمل الدقيق الذي قامت به استخبارات حماس، فهي تعرف تمامًا قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي وتحسب بعناية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها".وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".وتابعت صحيفة "واشنطن بوست": "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20231009/مصدر-في-حركة-حماس-قطر-تتوسط-لإجراء-صفقة-تبادل-أسرى-عاجلة-مع-إسرائيل-1081809449.html
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أخبار فلسطين اليوم, رصد عسكري, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, رصد عسكري, إسرائيل, طوفان الأقصى

خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"

11:02 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" سبب فشل "القبة الحديدية" بمساعدة إسرائيل على التصدي لرشقات صواريخ حماس غير المسبوقة.
وقال ليونكوف لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين: "أثقلت حماس" الدفاع الجوي الإسرائيلي بعدد الصواريخ التي تم إطلاقها.

حدث شيء كلاسيكي يتمثل بالإفراط في الإنفاق على الصواريخ المضادة وزيادة الحمل على قنوات التوجيه الخاصة بالمجمع.

ونوه ليونكوف إلى أن "ما جعل ذلك ممكنًا هو العمل الدقيق الذي قامت به استخبارات حماس، فهي تعرف تمامًا قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي وتحسب بعناية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها".
فلسطين والأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
مصدر في حركة "حماس": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل أسرى عاجلة مع إسرائيل
07:00 GMT
وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".
وتابعت صحيفة "واشنطن بوست": "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو09:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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