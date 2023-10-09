https://sputnikarabic.ae/20231009/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-سبب-إخفاق-القبة-الحديدية-بالتصدي-لصواريخ-حماس-1081822675.html
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"
أوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" سبب فشل "القبة الحديدية" بمساعدة إسرائيل على التصدي لرشقات صواريخ حماس غير المسبوقة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T11:02+0000
2023-10-09T11:02+0000
2023-10-09T11:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
رصد عسكري
إسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048942697_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_b2c58a93b6f3f1533f3a8018c4438c04.jpg
وقال ليونكوف لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين: "أثقلت حماس" الدفاع الجوي الإسرائيلي بعدد الصواريخ التي تم إطلاقها.ونوه ليونكوف إلى أن "ما جعل ذلك ممكنًا هو العمل الدقيق الذي قامت به استخبارات حماس، فهي تعرف تمامًا قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي وتحسب بعناية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها".وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".وتابعت صحيفة "واشنطن بوست": "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20231009/مصدر-في-حركة-حماس-قطر-تتوسط-لإجراء-صفقة-تبادل-أسرى-عاجلة-مع-إسرائيل-1081809449.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048942697_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4278c4d922001493fa5cdd21ae328bbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, رصد عسكري, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, رصد عسكري, إسرائيل, طوفان الأقصى
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" سبب إخفاق "القبة الحديدية" بالتصدي لصواريخ "حماس"
تابعنا عبر
أوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" سبب فشل "القبة الحديدية" بمساعدة إسرائيل على التصدي لرشقات صواريخ حماس غير المسبوقة.
وقال ليونكوف لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين: "أثقلت حماس" الدفاع الجوي الإسرائيلي بعدد الصواريخ التي تم إطلاقها.
حدث شيء كلاسيكي يتمثل بالإفراط في الإنفاق على الصواريخ المضادة وزيادة الحمل على قنوات التوجيه الخاصة بالمجمع.
ونوه ليونكوف إلى أن "ما جعل ذلك ممكنًا هو العمل الدقيق الذي قامت به استخبارات حماس، فهي تعرف تمامًا قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي وتحسب بعناية عدد الصواريخ التي تم إطلاقها".
وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".
وتابعت صحيفة "واشنطن بوست"
: "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".