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https://sputnikarabic.ae/20231009/رئيس-الأركان-الأمريكي-السابق-يحذر-من-صدام-عسكري-قريب-مع-موسكو-1081833679.html
رئيس الأركان الأمريكي السابق يحذر من صدام عسكري قريب مع موسكو
رئيس الأركان الأمريكي السابق يحذر من صدام عسكري قريب مع موسكو
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، بأن احتمالات الصدام بين روسيا وأمريكا ستزداد إذا فازت روسيا في الصراع في... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:24+0000
2023-10-09T14:24+0000
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وقال ميلي في مقابلة: "إذا خسرت أوكرانيا وفاز بوتين، أعتقد أن ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة ستزداد بشكل كبير، إن لم يكن الضعف. سيزداد خطر نشوب حرب بين القوى العظمى في السنوات 10 إلى 15 المقبلة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

رئيس الأركان الأمريكي السابق يحذر من صدام عسكري قريب مع موسكو

14:24 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Стрингер
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، بأن احتمالات الصدام بين روسيا وأمريكا ستزداد إذا فازت روسيا في الصراع في أوكرانيا.
وقال ميلي في مقابلة: "إذا خسرت أوكرانيا وفاز بوتين، أعتقد أن ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة ستزداد بشكل كبير، إن لم يكن الضعف. سيزداد خطر نشوب حرب بين القوى العظمى في السنوات 10 إلى 15 المقبلة".

وعلق ميلي أيضًا على التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد، واصفًا إياه بأنه "طويل وصعب ودموي للغاية".

العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
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13:40 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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