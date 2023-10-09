https://sputnikarabic.ae/20231009/رصد-رتل-من-الآليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-بعد-10-كلم-شمال-الحدود-مع-غزة-1081833544.html

رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، يقوم بعملية تمشيط في مدينة عسقلان (أشكلون)، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال الحدود مع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:27+0000

2023-10-09T14:27+0000

2023-10-09T14:27+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102828/85/1028288503_0:0:4008:2256_1920x0_80_0_0_f8c1ff39ee939220d873420093840eaa.jpg

موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمراسل، تجري عملية القوات البرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في إطار عملية التطهير التي أعلنت عنها قيادة الجيش، في وقت سابق، للمناطق الحدودية مع قطاع غزة؛ بعدما توغل مقاتلون من حركة "حماس"، يوم السبت الماضي.وبحسب المراسل، فإن رتلا من الدبابات من طراز "ميركافا - 4" وغيرها من الآليات العسكرية، تشارك في العملية.يأتي ذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ السبت الماضي، بدأ الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلوا وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات، من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وتواصل "حماس" إطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على المدن والبلدات ومستوطنات إسرائيلية، بما فيها تل أبيب والقدس.وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل"؛ فيما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء "واسع" لقوات الاحتياط.وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات على المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20231009/الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-تشن-غارات-على-المسجد-الغربي-ومحيطه-في-مخيم-الشاطئ-غرب-مدينة-غزة-1081809270.html

https://sputnikarabic.ae/20231009/-74-ألف-فلسطيني-نزحوا-إلى-مدارس-الأونروا-في-قطاع-غزة-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل--1081828732.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم