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https://sputnikarabic.ae/20231009/رصد-رتل-من-الآليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-بعد-10-كلم-شمال-الحدود-مع-غزة-1081833544.html
رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة
رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، يقوم بعملية تمشيط في مدينة عسقلان (أشكلون)، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال الحدود مع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:27+0000
2023-10-09T14:27+0000
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موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمراسل، تجري عملية القوات البرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في إطار عملية التطهير التي أعلنت عنها قيادة الجيش، في وقت سابق، للمناطق الحدودية مع قطاع غزة؛ بعدما توغل مقاتلون من حركة "حماس"، يوم السبت الماضي.وبحسب المراسل، فإن رتلا من الدبابات من طراز "ميركافا - 4" وغيرها من الآليات العسكرية، تشارك في العملية.يأتي ذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ السبت الماضي، بدأ الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلوا وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات، من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وتواصل "حماس" إطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على المدن والبلدات ومستوطنات إسرائيلية، بما فيها تل أبيب والقدس.وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل"؛ فيما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء "واسع" لقوات الاحتياط.وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات على المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال.
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https://sputnikarabic.ae/20231009/-74-ألف-فلسطيني-نزحوا-إلى-مدارس-الأونروا-في-قطاع-غزة-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل--1081828732.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

14:27 GMT 09.10.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXدبابة ميركافا الإسرائيلية
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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أفاد مراسل "سبوتنيك" أن رتلا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، يقوم بعملية تمشيط في مدينة عسقلان (أشكلون)، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال الحدود مع قطاع غزة، وكذلك مستوطنة زيكيم المجاورة للحدود الشمالية الغربية من القطاع.
موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمراسل، تجري عملية القوات البرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في إطار عملية التطهير التي أعلنت عنها قيادة الجيش، في وقت سابق، للمناطق الحدودية مع قطاع غزة؛ بعدما توغل مقاتلون من حركة "حماس"، يوم السبت الماضي.
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وبحسب المراسل، فإن رتلا من الدبابات من طراز "ميركافا - 4" وغيرها من الآليات العسكرية، تشارك في العملية.
يأتي ذلك على خلفية تصعيد مستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، منذ السبت الماضي، بدأ الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلوا وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات، من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وتواصل "حماس" إطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على المدن والبلدات ومستوطنات إسرائيلية، بما فيها تل أبيب والقدس.
وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.
74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل
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وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل"؛ فيما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء "واسع" لقوات الاحتياط.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".
إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات على المدن والمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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