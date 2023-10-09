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https://sputnikarabic.ae/20231009/سرايا-القدس-تعلن-مسؤوليتها-عن-عملية-الهجوم-على-الجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1081835256.html
"سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن عملية الهجوم على الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
"سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن عملية الهجوم على الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مسؤوليته عن العملية التي نفذت اليوم في الجنوب اللبناني على الحدود... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T15:29+0000
2023-10-09T15:29+0000
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وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن "الهجوم الذي يأتي ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أدى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابة خطيرة".وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.وأشار الإعلام المحلي اللبناني إلى أن جميع "المستعمرات الحدودية" في المنطقة المطلة على الاشتباكات أصبحت منطقة عسكرية إسرائيلية خالية من المدنيين.من جانبها قالت قناة "13" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا من الأفراد تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، مؤكدا انتشار الجنود الإسرائيليين في المنطقة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي

"سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن عملية الهجوم على الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

15:29 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة
سرايا القدس تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مسؤوليته عن العملية التي نفذت اليوم في الجنوب اللبناني على الحدود الإسرائيلية.
وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن "الهجوم الذي يأتي ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أدى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بينهم إصابة خطيرة".
وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.
وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.
وأشار الإعلام المحلي اللبناني إلى أن جميع "المستعمرات الحدودية" في المنطقة المطلة على الاشتباكات أصبحت منطقة عسكرية إسرائيلية خالية من المدنيين.
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من جانبها قالت قناة "13" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا من الأفراد تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، مؤكدا انتشار الجنود الإسرائيليين في المنطقة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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