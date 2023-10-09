https://sputnikarabic.ae/20231009/ضابط-أمريكي-يحدد-سببا-رئيسيا-لفشل-المخابرات-الإسرائيلية-1081807743.html

ضابط أمريكي يحدد سببا رئيسيا لفشل المخابرات الإسرائيلية

ضابط أمريكي يحدد سببا رئيسيا لفشل المخابرات الإسرائيلية

أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه من أبرز أخطاء المخابرات الإسرائيلية، التي تبين أنها غير قادرة على التنبؤ بهجوم "حماس"، هو الانبهار... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T05:08+0000

2023-10-09T05:08+0000

2023-10-09T05:08+0000

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وقال ريتر: "كان الخطأ الفادح الذي ارتكبته إسرائيل، هو التفاخر علنًا بدور الذكاء الاصطناعي في عملية "حارس الأسوار" (الاسم الرمزي للعملية في قطاع غزة عام 2021)، يبدو أن "حماس" تمكنت من السيطرة على تدفق المعلومات التي جمعتها إسرائيل".وأضاف ريتر: "غزة هي المكان الأكثر تصويرا (مراقبته) على هذا الكوكب، وبفضل صور الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وكاميرات المراقبة، يُقدر أنه يتم تصوير كل متر مربع من غزة كل عشر دقائق".ووفقا له، فإن استخدام إسرائيل العلني لهذا النوع من الفرص هو الذي كان من الممكن أن يدفع "حماس" إلى "الذهاب للظل" في استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومصادر الاستخبارات الأخرى.وأشار ريتر في مقالته لصحيفة "كونسورتيوم نيوز"، إلى أن "حماس" كانت على الأرجح تحافظ على نفس المستوى من الاتصالات لتجنب إثارة شكوك العدو، مع الحفاظ على خطة تضليل مفصلة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله" اللبناني، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة "حماس" هجومها الواسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تعلن-أسر-أكثر-من-100-إسرائيلي-بينهم-عسكريون-رفيعو-المستوى-1081806870.html

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