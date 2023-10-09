https://sputnikarabic.ae/20231009/طوفان-الأقصى--تعيد-الاعتبار-للمسجد-الأقصى-وتكشف-الحجم-الحقيقي-للاحتلال-الإسرائيلي-1081833340.html
"طوفان الأقصى" تعيد الاعتبار للمسجد الأقصى وتكشف الحجم الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي
"طوفان الأقصى" تعيد الاعتبار للمسجد الأقصى وتكشف الحجم الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:22+0000
2023-10-09T14:22+0000
2023-10-09T14:22+0000
راديو
شؤون عسكرية
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"طوفان الأقصى" تعيد الاعتبار للمسجد الأقصى وتكشف الحجم الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي
"طوفان الأقصى" تعيد الاعتبار للمسجد الأقصى وتكشف الحجم الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي
تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، ويمتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان. في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع. عن أبعاد هذه العملية وتبعاتها وعن دلالات التفاعل الدولي تحدث لـ "شؤون عسكرية" المحلل السياسي، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، الدكتور إبراهيم المدهون:أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن الولايات المتحدة ستطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات إذ ليس من المفيد بالنسبة للولايات المتحدة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني:تتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران وبناء على ذلك تبدأ البحرية الأمريكية باستخدام المسيَّرات البحرية لمراقبة أنشطة الحرس الثوري. عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:حددت بيونغ يانغ سياسات تعزيز قوتها النووية في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ أون الذي قال عن هذه السياسات إنها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء. حول هذا الموضوع تحدث الخبير بالشؤون الآسيوية الدكتور علي محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
"طوفان الأقصى" تعيد الاعتبار للمسجد الأقصى وتكشف الحجم الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي
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محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، ويمتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان. في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع. عن أبعاد هذه العملية وتبعاتها وعن دلالات التفاعل الدولي تحدث لـ "شؤون عسكرية" المحلل السياسي، رئيس مؤسسة فيميد للإعلام، الدكتور إبراهيم المدهون:
"عملية " طوفان الأقصى" أعادت الاعتبار للمسجد الأقصى وأرادت تحرير الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وكشفت حجم الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يعتمد جيشه على سمعة كاذبة فإذا به اليوم يُقهر أمام بضعة مئات من المقاتلين الفلسطينيين، كما أوصلت هذه العملية رسالة لكل من يثق بإسرائيل أو كل من توهم أن إسرائيل يمكن الاعتماد عليها بأنها قوة ضعيفة في المنطقة ولا مستقبل لها".
أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن الولايات المتحدة ستطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات إذ ليس من المفيد بالنسبة للولايات المتحدة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024. حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني:
"أمريكا تخوض معركة في أوكرانيا وهي معركة مركزية وجودية بالنسبة للأمريكيين والتصريحات بخصوص تقديم التنازلات هي مجرد مناورة لكسب الوقت والاستغلال في مسالة الانتخابات المركزية".
تتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران وبناء على ذلك تبدأ البحرية الأمريكية باستخدام المسيَّرات البحرية لمراقبة أنشطة الحرس الثوري. عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني:
"الهدف من هذا الإعلان ربما للإيحاء بأن أمريكا لا تزال تعتبر إيران عدوة لها ولا تريد أن تقدم تنازلات لها، وربما هنالك بدايات لمفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة التي تشعر أنها بدأت تفقد السيطرة على المنطقة وعلى الدول المتحالفة معها، أما بالنسبة لإمكانية أن تحدث مواجهة عسكرية فهذا مستبعد للغاية".
حددت بيونغ يانغ سياسات تعزيز قوتها النووية في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ أون الذي قال عن هذه السياسات إنها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء. حول هذا الموضوع تحدث الخبير بالشؤون الآسيوية الدكتور علي محمود ريا:
"إن قيام كوريا الشمالية بإضافة قانون يكرِّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي يأتي في إطار تأكيد كوريا الشمالية على استمرارها بتطوير هذا السلاح الرادع والاستراتيجي".
التفاصيل في الملف الصوتي...