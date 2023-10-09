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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231009/في-عملية-انغماسية-القوات-الروسية-تحيد-15مسلحا-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081826366.html
في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية مكونة من 15 جنديا، بالقرب من أرتيوموفسك. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:33+0000
2023-10-09T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتُظهرالمشاهد انغماس مجموعة من القوات الروسية نحو خنادق المسلحين الأوكرانيين، ومواجهتهم بشكل مباشر (وجها لوجه)، ما أدى إلى تحييدهم جميعا.وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو

12:33 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية مكونة من 15 جنديا، بالقرب من أرتيوموفسك.
وتُظهرالمشاهد انغماس مجموعة من القوات الروسية نحو خنادق المسلحين الأوكرانيين، ومواجهتهم بشكل مباشر (وجها لوجه)، ما أدى إلى تحييدهم جميعا.
وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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