https://sputnikarabic.ae/20231009/في-عملية-انغماسية-القوات-الروسية-تحيد-15مسلحا-أوكرانيا-في-أرتيوموفسك-فيديو-1081826366.html
في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية مكونة من 15 جنديا، بالقرب من أرتيوموفسك. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T12:33+0000
2023-10-09T12:33+0000
2023-10-09T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتُظهرالمشاهد انغماس مجموعة من القوات الروسية نحو خنادق المسلحين الأوكرانيين، ومواجهتهم بشكل مباشر (وجها لوجه)، ما أدى إلى تحييدهم جميعا.وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
في عملية انغماسية... القوات الروسية تحيد 15مسلحا أوكرانيا في أرتيوموفسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية مكونة من 15 جنديا، بالقرب من أرتيوموفسك.
وتُظهرالمشاهد انغماس مجموعة من القوات الروسية نحو خنادق المسلحين الأوكرانيين، ومواجهتهم بشكل مباشر (وجها لوجه)، ما أدى إلى تحييدهم جميعا.
وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو/ حزيران، "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.